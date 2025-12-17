'Sílex' tendrá una vocación "prospectiva" sobre la evolución humana

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

'Sílex', el primer encuentro sobre tecnología y adolescencia, impulsado por ProBurgos, con la colaboración de Fundación Círculo y Fundación Teléfonica, tendrá una marcada vocación "prospectiva" sobre la evolución humana. La alcaldesa, Cristina Ayala, en compañía de Óscar Blanco, director de Cultura & Comunicación, destacó en la presentación de los detalles de este nuevo foro que el objetivo será preguntarse "hacia dónde vamos".

Una pregunta sobre la que los adultos del futuro, los adolescentes de ahora, tienen muchas acotaciones que realizar. Por eso, como ya se anunció en el avance de 'Sílex' el pasado mes de noviembre, serán los adolescentes los que moderen y dialoguen de igual a igual las mesas programadas para este evento con "vocación de continuidad", según remarcó Ayala.

Los adolescentes y la tecnología, que ha transformado de forma radical cómo nos relacionamos entre nosotros y con la realidad que nos rodea, serán el tema sobre el que pivotarán las diferentes mesas y los talleres programados.

Blanco desgranó la programación y justificó la elección de los adolescentes como tema principal de este primer 'Sílex' en que "muchas veces los excluimos del debate público y no les escuchamos". El responsable de Cultura & Comunicación incidió en que la tecnología lo impregna todo "a todos los niveles" y "ha caído como un obús y nadie nos ha dado un manual de instrucciones".

La inauguración del evento ser el viernes 23 de enero, a las 11.00 horas, con la intervención de la alcaldesa y la conferencia inaugural correrá a cargo de Merche García, doble campeona del mundo juvenil de Artes Marciales Mixtas (MMA).

A continuación, se abrirá un diálogo entre Alejandra Vallejo-Nágera y los jóvenes burgaleses María Vázquez Gisbert, Kenneth Abuin Imafidon y Rebeca Guillén Vallés bajo el título 'Que hablen ellos: ¿qué interesa a los jóvenes?'. Por la tarde, a las 18.00 horas, la sesión se dedicará a la presión estética y la autoimagen con el diálogo 'Cuerpos infiltrados: la tiranía de la autoimagen', en el que participarán la psicoterapeuta Laura Rojas, la creadora de contenidos y activista contra la gordofobia Mara Jiménez y el humorista e imitador Raúl Pérez, que analizarán el impacto de los filtros, la comparación constante y los modelos de belleza en el bienestar de los adolescentes.

La jornada del 24 de enero arrancará a las 11.00 horas con la mesa 'Cerebros diferentes: diversidad asegurada', en la que el joven divulgador Pau Brunet, referente en la divulgación sobre el trastorno de espectro (TEA), compartirá su experiencia junto con su padre, Félix Brunet y la psiquiatra infantojuvenil Abigail Huertas. A las 13.00 horas, Elsa Punset, el profesor Toni García -premio al mejor docente de España de Primaria en 2018- y el filósofo y escritor Ernesto Castro reflexionarán sobre los procesos educativos contemporáneos en 'Formas de educar: educación en la enseñanza, en casa y ¿en redes?'. ç

A las 17.00 horas comenzará con 'Del beat al bit: el reguetón como sonido de una época', un diálogo sobre cultura musical juvenil en el que participarán la rapera Sara Socas, el periodista y crítico musical Víctor Lenore y la musicóloga Laura Viñuela. El sábado concluirá a las 19.00 horas con 'La generación sharing: derecho a la vivienda, pero compartida', un debate sobre el acceso a la vivienda y los nuevos medios de emancipación juvenil con Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro; el politólogo y profesor Pablo Simón; y el sociólogo Jorge Galindo, autor de 'Tres millones de viviendas'.

La programación se completará el domingo 25 de enero con diálogos matinales. A las 11.00 horas, Paloma Llaneza, experta en ciberseguridad y abogada; la ginecóloga Miriam Al Adib y la sexóloga Diana Al Azem abordarán 'Sexo, consentimiento y pantallas: educar en tiempo de porno y sexting'.

A las 13.00 horas, el alpinista Carlos Soria y la divulgadora cultural Carla Serrano protagonizarán un diálogo intergeneracional sobre las distintas etapas de la vida. Como cierra del encuentro, los jóvenes burgaleses Héctor y Sergio Benito compartirán unas breves conclusiones con el público.

Talleres

Junto a las meses, 'Silex' organizará, en colaboración con Fundación Círculo, el sábado 24 de enero dos talleres dirigidos a adolescentes, familias y profesionales del ámbito educativo. A las 10.30 horas, Fundación Telefónica impartirá el taller 'Redes sociales y salud mental en los adolescentes'. Po la tarde, a las 16.30 horas, la psiquiatra infantojuvenil Abigail Huertas conducirá la sesión 'Yo digital, yo real', centrada en la autoimagen y la exposición en redes.