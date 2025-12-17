Atendida una mujer en Burgos en el incendio de una vivienda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios sanitarios han atendido a una mujer por intoxicación de humo tras el incendio en una vivienda en la avenida Constitución 42. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía varias llamadas a las 13.02 horas en las que se informaba de un pequeño incendio en la campana extractora de una de las viviendas del bloque, que ha generado mucho humo, en principio sin heridos ni afectados.

El 1-1-2 avisó del incidente a la Policía Local, los Bomberos y el Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, la Policía Local ha solicitado asistencia para la inquilina de la vivienda, con síntomas de intoxicación por humo. Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado una ambulancia al lugar.