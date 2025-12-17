La Fundación Caja de Burgos, galardonada por partida triple en los Premios CECA

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Fundación Caja de Burgos ha resultado galardonada por partida triple en los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2024- 2025, convocatoria anual con la que la Confederación Española de Cajas de Ahorros pretende distinguir la labor que realizan las fundaciones bancarias. Los premios se han entregado en la gala celebrada esta mañana en el Casino de Madrid.

El primer premio en la categoría de Acción Social ha sido para el programa de salud mental promovido por la Fundación, que brinda una mirada poliédrica a la realidad de los trastornos psíquicos. A este galardón se han sumado dos segundos premios, para el Festival Internacional de Jazz 'Sesión B' en la modalidad de Cultura y Patrimonio y para el programa Hogares Verdes en Medio Ambiente.

Los premios CECA buscan premiar y visibilizar las mejores iniciativas desarrolladas por las fundaciones bancarias en dos ámbitos principales, tanto en lo que respecta a proyectos con impacto social, cultural, comunitario, ambiental, de empleo, de inclusión, etc., como a programas destinados a mejorar la cultura financiera de la población (jóvenes, adultos, mayores, emprendedores...) para que puedan tomar decisiones económicas informadas.

Salud mental

Bajo el título “Salud Mental, hablemos claro y con conocimiento”, la Fundación Caja de Burgos desarrolló en 2024 la primera edición de un programa innovador para abordar la salud mental desde una perspectiva social, cultural y científica, más allá del ámbito clínico.

Entre octubre y diciembre se llevaron a cabo más de 100 actividades en 11 formatos (conferencias, talleres, teatro, cine, pódcast, exposiciones, salidas experienciales, etc.) impartidas por una treintena de expertos. Participaron más de 20.000 personas, incluyendo público infantil, juvenil y adulto.

El programa contó con la colaboración de entidades de salud mental, hospitales, administraciones y asociaciones locales, lo que reforzó su carácter comunitario y transformador.

El éxito de la iniciativa ha llevado a su continuidad en 2025, con una edición ampliada bajo el lema “Salud Mental. Cultivar el estilo de vida, transformar la mente”, con más de 150 actividades y 25.000 participantes.

Sesión B

El Festival Internacional de Jazz “Sesión B” se ha consolidado como un referente cultural en Burgos y su entorno, siendo el único festival de jazz en Castilla y León integrado en la Plataforma Jazz Españ. Este festival nace de la voluntad de acercar el jazz a un público amplio y diverso, explorando sus múltiples vertientes musicales y fomentando la educación artística a través de actividades didácticas.

La propuesta no se limita a los conciertos tradicionales, sino que incluye talleres, cine, actividades inclusivas y educativas, demostrando un firme compromiso con la accesibilidad, la sostenibilidad, la igualdad de género y la formación de nuevos públicos, especialmente la infancia y juventud.

Hogares Verdes

Hogares Verdes es un programa orientado a promover prácticas sostenibles en el ámbito doméstico, y tiene como objetivo principal ayudar a las familias de Burgos, Valladolid y Palencia a reducir su impacto ambiental mediante el uso responsable de los recursos.

En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la escasez de recursos naturales, la Fundación ha diseñado este programa como respuesta a la necesidad de sensibilizar y educar a la sociedad en la importancia de adoptar hábitos de consumo más responsables.

Hogares Verdes permite que las familias se involucren activamente en la creación de un futuro más sostenible, tomando decisiones informadas sobre el consumo de agua, energía y la gestión de residuos.