El PP exige vivienda protegida de renta limitada en el solar del Yagüe

Solar del antiguo hospital General Yagüe, en el que ha crecido la vegetación por la falta de uso, desde que culminó el derribo en 2016.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal del Partido Popular instara al Gobierno central incluir la zona destinada a viviendas del solar del antiguo hospital Yagüe a los planes de edificación de vivienda social del Ministerio de Vivienda. «La proposición del Grupo Municipal Popular para el próximo pleno persigue instar al Gobierno de España a destinar el solar del antiguo hospital a la edificación de viviendas de protección oficial», señaló el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso.

De esta manera, la propuesta del PP pasa por destinar el 100% de la edificación prevista en este espacio a VPO. En concreto, en la parcela, ubicada en la parte final de la Avenida del Cid, el Plan General de Ordenación Urbana prevé la edificación de 104 viviendas en cuatro bloques de nueve alturas. El planteamiento de los populares es que el 100% de ese aprovechamiento residencial sea de carácter protegido y lo materialice el Estado.

Esta intervención también incluye una parte dotacional de 9.010 metros cuadrados que se debe revertir en el Ayuntamiento «como carga urbanística totalmente urbanizada, además de un jardín y un espacio dotacional público en dos hectáreas», especificó el edil.

El PP considera que es momento de que el Estado tiene una deuda con Burgos. «No recuerdo en los últimos 25 años que el Gobierno de España haya hecho nada en materia de vivienda en la ciudad, creemos que es una oportunidad tener un solar en propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social para invertir y ayudar a los burgaleses como ayuda a otros ciudadanos de otros emplazamientos». Recordaba el edil que la actitud en otros procesos similares ha sido la recaudación de fondos, con lo que espera que el resto de grupos políticos presentes en el Consistorio apoyen la medida. «Vamos a pedir que los otros dos grupos nos apoyen en esta medida para llevar a cabo 104 viviendas de renta limitada de promoción pública en el solar del Yagüe y no traten, como han hecho de forma reiterada, de rentabilizar los terrenos del Estado en Burgos para intentar sacar dinero».

Considera el edil del PP que esta iniciativa entroncaría con el plan de vivienda que pretende sacar por parte del Gobierno central 80.000 viviendas de renta asequible. Recuerda que «el Gobierno está hablando de planes de vivienda, hablan, pero no hacen,», remarcó. En este sentido, recordó que «el Ministerio que lleva este tema ha ejecutado el 13,5% de su presupuesto». Insta al grupo municipal de Vox, que había pedido que el Ayuntamiento optara al concurso para adquirir estos terrenos, a votar a favor de esta proposición. «Es una nueva oportunidad de bajar del mundo de las ideas y las musas a aplicar en la práctica lo que dice y se reitera públicamente».