La oferta turística de Burgos obtiene el sello de Turismo Familiar

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La oferta turística de Burgos obtiene un nuevo sello de garantía. Tras varios intentos y una auditoria de los recursos turísticos y culturales de la ciudad, la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas ha otorgado el sello de Turismo Familiar al Ayuntamiento de Burgos. Un sello que identifica aquellas ciudades que garantizan destinos con actividades de naturaleza, ocio y cultura especialmente pensados y diseñados para que toda la familia unida pueda pasar grandes momentos, aprendiendo juntos padres e hijos y teniendo en cuenta siempre lo que a los niños más les pueda motivar y entretener.

El presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Burgos, Alberto Sanvicens, hizo entrega de este reconocimiento a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con la presencia del concejal de Turismo, Carlos Niño, y la concejal de Vox, Marta Alegría. Contar con este sello era uno de los compromisos adquiridos por el equipo de Gobierno con Vox para sacar a delante el presupuesto de 2025. «Aquí estamos cumpliendo nuestra palabra y haciendo algo que consideramos que suma, que es positivo para Burgos», señaló la edil.

Expuso que la ciudad es un «lugar adaptado y recomendado para el ocio en familia, este es un sello que nos lo acredita, es una ciudad acogedora para todas las edades por nuestro fantástico patrimonio, con fantásticas zonas verdes, un sitio muy cómodo para pasear y conocer porque no solo tenemos la catedral, tenemos un inmenso patrimonio natural y cultural que llama la atención de muchos públicos y de familias numerosas», señaló durante la entrega del sello en el Salón de Jueces de la casa consistorial.

El presidente de la asociación de familias numerosas se felicitó porque «hemos dado muchos sellos en otras provincias y en otras entidades y ahora, después de muchos años, hemos podido hacerlo aquí en Burgos». Remarcan que con este reconocimiento buscan demostrar en «una sociedad que nos marca un camino muy individualista, en el que cada uno va a su rollo con las redes sociales, con el móvil, que hay otra forma de disfrutar en familia, de pasear en familia y de viajar en familia», destacó Sanvicens.

El sello de turismo familiar se emite desde el año 2013. Obliga a organismos e instituciones que buscan este reconocimiento a superar la auditoría de la consultora DNA Expertos en Turismo y Ocio. En total se han emitido 200 sellos de turismo familiar donde no solo hay ciudades, sino también alojamientos, museos, espacios de turismo de naturaleza, cruceros o agencias de viaje. La prioridad es tener una oferta destinada a familias y, en los establecimientos, habitaciones adaptadas a estos grupos que generan un impacto económico de más de 18.300 millones de euros en España, según la federación.

Esta cuenta con un portal web donde se ofrecen todos aquellos destinos certificados como idóneos para estos grupos de viajeros donde ya figura Burgos con referencias a su patrimonio (Catedral, Arco de Santamaría, Casa del Cordón), al Cid (estatua y rincones cidianos), calles para el tapeo (San Lorenzo, Sombrerería, la Flora, Avellanos), el Paseo del Espolón, el Museo de la Evolución o Atapuerca. Se añaden enlaces a los canales de información turística de la ciudad y dos ofertas especiales para familias numerosas: la tarifa especial en la Catedral y la gratuidad del Centro de Biodiversidad de Burgos.