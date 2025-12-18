El comité de empresa acusa de "clasismo" a Urbaser por discriminar con la cesta de Navidad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"El trabajo de unos, vale menos que el de otros". Estas son las palabras del comité de empresa de Urbaser, la firma que se encarga de la recogida de residuos y de la limpieza viaria en la capital de Burgos para denunciar lo que ha ocurrido, nuevamente, con la cesta de Navidad. Así, aseguran que el "clasismo" impera en Urbaser.

Los delegados sindicales de los trabajadores señalan que ni el ambiente mágico y familiar de la Navidad "consigue ablandar el corazón de esta multinacional" (es propiedad de un fondo de inversiones Estadounidense). Este año, nuevamente, la empresa ha dejado a buena parte de la plantilla sin este beneficio y desde el comité indican que queda de manifiesto que no consideran a todos sus empleados de igual manera y que los hay "de primera y de segunda".

Recuerdan que cuando Urbaser se hizo cargo del servicio en Burgos, en sustitución de Semat, la multinacional decidió suspender la cesta de Navidad para toda la plantilla. Sin embargo, los trabajadores lo denunciaron y una sentencia judicial estableció que los empleados que venían subrogados de Semat debían seguir contando con ese 'regalo', pero para los nuevos contratados no se recogió ese derecho en el fallo judicial.

Desde entonces, Urbaser cumple estrictamente con lo indicado en la sentencia del juzgado de lo Social, pero desde el comité de empresa se considera discriminatorio. La distinción de trato afecta aproximadamente a la mitad de la plantilla, por tanto, unos 150 la recibirían y otros 150 no. "Empleados que todos ellos han puesto su granito de arena en la obtención del galardón 'La Escoba de Oro' para el Ayuntamiento de Burgos, por los resultados en la limpieza viaria", recuerdan.

La plantilla insiste en que el de Urbaser es el contrato más caro del Ayuntamiento de Burgos, con casi 18 millones de euros pagados en el año 2024. Y en este 2025 se ha aprobado una nueva subida de 4,4 millones más cada año. El comité de empresa denuncia que no parece suficiente para financiar una cesta de Navidad para el conjunto de la plantilla para que no haya distinciones en el trato. Además, insisten en que se trata de una cesta que tendrá un coste aproximado de 50 euros.