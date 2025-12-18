El IES Diego Porcelos se proclama vencedor nacional de ‘El gran concurso del hormigón’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El IES Diego Porcelos ha resultado ganador nacional en ‘El Gran concurso del hormigón’, un reto lanzado por los Colegios Oficiales de la Arquitectura Técnica a todas las clases de 1º de Bachillerato de la rama científico-técnica y centros de FP para acercar el mundo de la arquitectura a los más jóvenes y tratar de despertar vocaciones técnicas. Los alumnos recibieron ayer su premio, que consiste en 20 vales regalo por importe de 75 euros cada uno y 4 vales regalo de por importe de 125 euros cada uno en productos de papelería, a través de la colaboración de Carlin.

En esta edición, y a lo largo de las dos fases en las que se ha dividido el concurso -autonómica y nacional- han participado un total de 637 centros de 12 provincias.

La fase final se celebró online el 25 de septiembre y, en ella, el instituto burgalés, que participaba como representante de la provincia de Burgos, logró amasar la muestra de hormigón más resistente, con una tensión de 53,32 N/n, por lo que ha recibido un premio de 2.000 euros. El segundo puesto fue para el IES Soutomaior, de Pontevedra, y el tercero para el IES Miralbueno de Zaragoza.