El abandono de mascotas en Burgos se dispara un 507% en los tres últimos años.

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Pese a los reiterados llamamientos a favor de la adopción y la elevada cuantía de las sanciones, el abandono de mascotas en Burgos se ha disparado exponencialmente durante los tres últimos años. Allá por 2022, recién firmado el contrato, la entonces adjudicataria del servicio de recogida de animales (Scooby) se hacía cargo de 14 ejemplares en la perrera municipal de Villafría. A día de hoy, la cifra asciende a 85. Es decir, un 507% más.

No pasa desapercibido este dato para el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño. Le resulta «llamativo», cuanto menos, y por eso mismo apela a la «responsabilidad» ciudadana. No en vano, confía en que el nuevo responsable del contrato, Juan Francisco Durán, sea capaz de incrementar el número de adopciones.

Consciente de que con Scooby hubo «muchas dificultades por ambas partes» a la hora de facilitar la búsqueda de hogares adecuados para las mascotas, Niño se muestra satisfecho con el trabajo desempeñado hasta ahora por Durán, cuyas instalaciones se ubican en el barrio de Cortes.

En marcha desde el pasado 12 de noviembre, las labores de traslado desde la perrera hasta Cortes fueron «complicadas». Según Niño, porque había un gran número de «animales peligrosos». Ocho de ellos, seis perros y dos gatos, acabaron muriendo por distintas causas. De acuerdo al protocolo, se redactó un informe veterinario de cada caso para su remisión a la Junta de Castilla y León.

Aparte de asegurar el bienestar de los animales y fomentar su adopción, la nueva empresa adjudicataria también asume trabajos de «reeducación» de aquellos animales que denota un comportamiento agresivo. En principio, el contrato vigente no contempla mejoras sustanciales respecto al anterior. No era esa la cuestión, sino propiciar un cambio de rumbo tras los numerosos incumplimientos y sanciones impuestas a Scooby.

A día de hoy, conviven en Cortes 38 perros y 47 gatos. Para facilitar las adopciones, se ha procedido a actualizar la web municipal adoptaperrosenburgos.com con un formulario y un número de contacto de la empresa. En cuanto a los días de visita, se han fijado para los miércoles y viernes de 10 a 11:30 horas.

Como ya expuso el propio edil este mismo verano, el acuerdo con Durán viene a ser un «contrato puente» antes de tomar una decisión a más largo plazo. La idea del Ayuntamiento, en principio, es formalizar una contrato a cinco años vista. Lo que no está claro, por ahora, es si se opta por construir una nueva perrera municipal o la completa externalización del servicio.