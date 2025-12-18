El proyecto Becas Comedor de Fundación Círculo recibe el segundo premio CECA de la Obra Social

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El proyecto Becas Comedor, impulsado por Fundación Círculo, ha sido distinguido con el Segundo Premio de Obra Social 2025, un reconocimiento otorgado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) que pone en valor la labor social de las fundaciones bancarias en todo el territorio nacional. La entrega de premios tuvo lugar en una gala celebrada en el Casino de Madrid.

Esta iniciativa social de Fundación Círculo ha sido reconocida en la XX edición de los Premios CECA en la categoría de Obra Social en el Segundo puesto. Un Proyecto que recibe este galardón a nivel nacional que reconoce su contribución al apoyo de familias con necesidades específicas, facilitando el acceso al servicio de comedor escolar.

El proyecto se puso en marcha hace tres años con el objetivo de aliviar la carga económica que supone este servicio para muchas familias. En el presente curso 2025/2026 se han distribuido 200 becas entre 20 centros educativos de Burgos y provincia. Desde su inicio, el programa ha concedido cerca de 450 becas en un total de 53 centros educativos, lo que demuestra su alcance y continuidad a lo largo del tiempo.

La labor de Fundación Círculo ya fue reconocida en 2024 con otro Premio CECA, en la categoría de Cultura y Patrimonio, por la exposición “30 años en el Archivo de la Catedral de Burgos”. Este galardón puso de relieve el valor de su patrimonio documental y consolidó el compromiso de la entidad con la acción social y la preservación cultural.

Los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera tienen como finalidad reconocer y dar visibilidad a iniciativas con un impacto social positivo y medible, especialmente en ámbitos como la inclusión social, la educación, la investigación, el empleo, la sostenibilidad y el fortalecimiento del tejido social.