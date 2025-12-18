Policía Nacional y Local refuerzan su presencia en el centro de Burgos en Navidad

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional y la Policía Local reforzarán su presencia en el centro de la capital durante las fiestas de Navidad. Este es uno de los aspectos tratados ayer en la Junta de Seguridad Local. En el caso de la Policía Local, el refuerzo de personal será de 22 agentes, especialmente «en los días clave», explicó la alcaldesa, Cristina Ayala.

En el caso de la Policía Nacional ya hay un despliegue especial con motivo de la activación del Plan Comercio Seguro, que moviliza a varios centenares de agentes entre Burgos, Aranda y Miranda. La Guardia Civil se encarga estos días de prestar una especial vigilancia a la venta de productos pirotécnicos, así como en todos los desplazamientos vinculados a las fechas festivas, en este caso en la provincia.

En la Junta de Seguridad Local también se trataron cuestiones relacionadas con eventos multitudinarios, como la celebración de cotillones, la San Silvestre Cidiana, que este año cambia el recorrido y terminará en el Espolón, así como la Cabalgata de Reyes. El subdelegado, Pedro de la Fuente, recordó también el trabajo coordinado contra la violencia de género y las agresiones sexuales.