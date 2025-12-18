San Millán refuerza su liderazgo en FAE pese a la férrea oposición de Hernando

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Saltaron chispas desde el minuto uno. Nada raro a tenor de la guerra, todavía abierta, en el seno de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). Con el ambiente ya caldeado de antemano, el líder del patronal, Nacho San Millán, y su rival en las urnas, Andrés Hernando, acudían este jueves a la Junta Directiva sin ocultar su confrontación. Y así, entre reproches mutuos por la presencia de secretarios de varias organizaciones, acabaría aprobándose el nuevo Comité Ejecutivo de la era San Millán a falta de tres vacantes pendientes de cubrir.

Pese a la tensión que se mascaba en la reunión, San Millán logró salir airoso y «satisfecho» con el resultado. 68 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Un 70% de apoyos con los que refuerza su liderazgo pese a ser consciente de que la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur), capitaneada por Hernando, «arrastra muchos afines». De ahí que su primera lectura, visto lo visto, sea que «alguno bueno habremos hecho después de ganar (las elecciones) por solo tres votos».

«Se ve que la mayoría de las asociaciones confían en el proyecto y en la propuesta que se les ha hecho», sostiene el líder de FAE. Pero aún queda mucho partido por delante. Con Femebur fuera de la vicepresidencia que siempre ha ocupado por tradición, se mantiene la vía negociadora para alcanzar un acuerdo e intentar sanar las heridas. Según apunta San Millán a este periódico, la idea es retomar las conversaciones después de Navidad para intentar sellar una entente cordiale.

No parece muy probable que Hernando quiera dar su brazo a torcer, aunque el presidente de la patronal insistirá. Con dos líneas rojas como mínimo. Por un lado, la retirada de la denuncia interpuesta por Hernando con el fin de impugnar las elecciones del pasado 19 de septiembre. Por otro, un acuerdo relativo al convenio entre FAE y Femebur sobre las cuotas anuales a pagar. Sobre este aspecto, San Millán considera que la propuesta de la Federación del Metal es «inadmisible».

Caras nuevas

Como ya adelantó en su día este periódico, el 'núcleo duro' del Comité Ejecutivo de FAE con San Millán al frente está conformado por Julián Alonso (presidente del polígono industrial Los Pedernales), Javier Herrán (vicepresidente de la Agrupación de Empresarios de la Construcción) y Arturo Rica (presidente de Burmadera) junto a Esteban Pérez Pino (presidente de la Asociación de Oficinas y Despachos). A mayores, se incorporan las siguientes caras nuevas al equipo: Nuria Bergado (presidenta de la Asociación Empresarial de Consultoras de Ingeniería), Sonia Para (vicepresidenta de Piedrabur), Antonio González (presidente de la Asociación de Máquinas Recreativas) y Cristina Martín (presidenta de Asemar Aranda).

Ya en su momento, San Millán dejó clara su intención de apostar por la paridad tal y como se venía requiriendo desde hacía tiempo entre el buena parte del tejido empresarial burgalés. Lo que aún no tiene del todo definido -con permiso de Femebur, si finalmente se firma la paz- es qué asociaciones ocuparán las vacantes disponibles. Y aunque ya baraja una organización en concreto por su «disposición a colaborar», mantiene las «puertas abiertas» a quienes muestren su interés.

Primeros pasos en 2026

La prioridad de San Millán, obviamente, es zanjar por las buenas su disputa con Hernando para intentar que haya «buen ambiente». En paralelo, su hoja de ruta incluye un análisis pormenorizado de los estatutos para su posterior modificación. No será coser y cantar ni mucho menos, desde luego. Sin embargo, espera disponer de un primer boceto en marzo de 2026.

Tampoco quiere pillarse los dedos, pero le gustaría cerrar el primer trimestre del próximo año con ese paso dado. Para ello, tiene previsto presidir su primer Comité Ejecutivo después de las fiestas. Será entonces cuando anuncie la creación de una comisión específica para recabar iniciativas y sugerencias de las asociaciones.