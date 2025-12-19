Roban en Burgos dos palés de un carísimo producto fitosanitario y los cazan en Almería

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un robo con fuerza en una nave almacén del Alfoz de Burgos, a la que los implicados, con edades entre los 24 y los 50 años, habrían accedido mediante dos butrones perfectamente ejecutados para robar dos palés completos de productos fitosanitarios de alto valor.

El operativo, desarrollado en el marco de la denominada Operación NITROBUR, permitió identificar y arrestar a los sospechosos, que según los investigadores actuaban de forma coordinada y organizada. El grupo, asentado en la provincia de Almería, fue localizado tras una exhaustiva investigación realizada por agentes del Equipo ROCA y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos.

La nave afectada, ubicada en las inmediaciones de la capital burgalesa, almacenaba productos de uso agrícola con alta demanda en el mercado negro ya que se ponían a la venta por una fracción del precio original, que en el caso de este robo con fuerza en Burgos el valor de lo sustraído supera los 105.000 euros.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Roquetas de Mar. Aunque con estas detenciones se ha logrado esclarecer la presunta autoría del robo, la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar quienes fueron los compradores finales de los productos robados.