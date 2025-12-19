Dos atropellos y un accidente de tráfico en Burgos en apenas seis horas.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Accidentada jornada la de este viernes en Burgos, con dos atropellos y una colisión entre dos vehículos en apenas seis horas. El balance: tres heridos de entre 15 y 60 años.

El primer siniestro tenía lugar a las 12:38 horas en la calle Salas, justo a la altura del paso de cebra en la confluencia con la calle Calderón de la Barca. Según la información proporcionada por el 112, una adolescente de 15 años resultó herida tras ser arrollada por un turismo.

Recibido el aviso, se trasladó inmediatamente la incidencia a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la joven.

Ya a primera hora de la tarde, la sala de operaciones del 112 recibía una nueva alerta. En este caso, un golpe por alcance entre una furgoneta y un turismo en la calle Benedictinas de San José. Pese a no tratarse de un accidente grave, se solicitó asistencia sanitaria para un hombre de 45 años que manifestaba dolor en la cabeza.

El último accidente de la jornada -por ahora- se produciría en torno a las 18:45 horas en el cruce de la avenida Islas Canarias con la de Castilla y León. Otro atropello, el enésimo en lo que va de año, con una mujer de 82 años herida. Ante tales circunstancias, el 112 volvió a movilizar a la Policía y al Sacyl, que envió un ambulancia y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).