Vivo de milagro: la Policía Local de Burgos salva a un anciano tras sufrir un infarto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Un agente fuera de servicio pasea tranquilamente con su pareja cuando observa a una persona tendida en el suelo. Se trata de un anciano y su acompañante ya ha dado la voz de alarma a los servicios de Emergencia. El policía, sin pensárselo dos veces, acude en su auxilio sin ser consciente, al menos en un primer momento, de que su intervención resultará decisiva para salvar la vida del hombre.

Sucedió en Burgos a finales de noviembre, en el entorno del parque Félix Rodríguez de la Fuente. Eran las 19:10 horas cuando Pablo vio que el anciano, de 91 años, se debatía entre la vida y la muerte. Acababa de sufrir un infarto y no había tiempo que perder. Inmediatamente, aplicó sus conocimientos sanitarios en materia de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaba la llegada de los servicios sanitarios.

El varón se encontraba inconsciente, aunque con constantes vitales. Sin embargo, la situación se agravó repentinamente cuando el entró en parada cardiaca. Fue entonces cuando Pablo, que no cejaba en su empeño, informó al 112 de la situación a través de la acompañante.

No tardaron en llegar al lugar varios compañeros de la Policía Local. Entre ellos, dos oficiales que colocaron un desfibrilador semiautomático (DESA) a la víctima mientras relevaban a Pablo en las maniobras de reanimación, que ya se prolongaban entre cinco y siete minutos. Lógicamente, el suceso llamó la atención de los viandantes y dos jóvenes se ofrecieron sin dudarlo a desplazarse hasta el centro cívico de Capiscol en busca de un DESA.

Poco después, un equipo sanitario medicalizado se haría cargo de la intervención antes de trasladar a la víctima al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). En aquel momento, ya estaba con las constantes vitales recuperadas pero todavía débiles.

Días más tarde, el área de comunicación de la Policía Local contactó con los familiares del afectado, quienes confirmaron que el hombre ya se encontraba en su domicilio recuperándose satisfactoriamente. Como no podía ser de otra manera, expresaron su agradecimiento por la extraordinaria labor realizada tanto por Pablo como por los oficiales intervinientes.