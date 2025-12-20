Cuatro detenidos en tres días en Burgos por cometer delitos violentos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A lo largo de los últimos días, la Policía Local de Burgos ha detenido a cuatro personas (tres hombres y una mujer) por la presunta comisión de distintos delitos con un denominador común: el uso de la violencia.

El primer arresto se produjo el miércoles 17 de diciembre, sobre las 8 de la mañana, en un domicilio situado en la carretera de Poza. En este caso, una mujer de 49 años fue detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Según la información recabada por los agentes intervinientes, supuestamente agredió con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental, quien presentaba heridas de carácter leve.

Ese mismo día, en torno a las 18 horas, se produciría la segunda detención en los aledaños de la calle Romanceros. Un hombre de 36 años fue arrestado tras protagonizar un grave altercado que generó una importante alteración del orden público, llegando incluso a golpear y causar daños en varios vehículos estacionados. Durante el proceso de identificación, el individuo acometió contra los agentes actuantes llegando incluso a amenazarles.

Ya el jueves 18 de diciembre, alrededor de las 19:15 horas, una dotación policial -en el marco del operativo Navidades Seguras- se personó en el paseo del Espolón tras recibir el aviso de un robo con violencia en uno de los puestos del mercadillo navideño. Fue un testigo presencial quien informó de que estaba siguiendo a la persona que había sustraído un objeto sin abonarlo y que, al ser recriminada por ello, había respondido con amenazas y una agresión que causó lesiones. En aquel momento, ambos se encontraban en la Plaza Mayor.

Cabe destacar que el detenido, un hombre de 60 años, ya era conocido por la Policía Local por su implicación en tentativas de robo en días anteriores en el mercadillo. Además, durante la intervención, varios comerciantes del entorno se aproximaron a los agentes para informar de otros intentos de sustracción cometidos por esta misma persona, lo que reforzó su detención.

El último arresto tuvo lugar el viernes 19 de diciembre, sobre las 4:50 horas de la madrugada, en el entorno del barrio de San Pedro y San Felices. También dentro del operativo Navidades Seguras, unos agentes de paisano desplegados en la zona del Andén 56 escucharon gritos y observaron un tumulto en el que dos jóvenes se estaban agrediendo en el suelo. Tras aproximarse al lugar de la trifulca, se identificaron antes de separar a los implicados.

Durante la intervención, uno de los jóvenes mostró una actitud de resistencia grave, negándose reiteradamente a ser identificado. Asimismo, varios testigos manifestaron que este joven, de 18 años, había golpeado previamente a otras personas. De hecho, cabía la posibilidad de que una de las víctimas hubiese sufrido una fractura del tabique nasal. Pese a oponer una fuerte resistencia, este individuo acabó siendo detenido.