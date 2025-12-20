‘Danzando Villancicos’ y la ronda popular animan la Navidad gracias al folclore local

La ronda de villancicos comenzó frente a la sede del Rincón de Castilla, en la calle Fernán González.TOMAS ALONSO

La música tradicional y los villancicos toman protagonismo esta Navidad en Burgos, con una programación pensada para disfrutar en familia. El Ayuntamiento ha diseñado un calendario de actividades que combina propuestas clásicas con otras más innovadoras, y en el que no faltan los bailes regionales, las corales y las rondas navideñas que recorrerán la ciudad hasta la llegada de los Reyes Magos.

El pueblo navideño en la Plaza Mayor, con sus casetas de madera entre abetos y luces cálidas, vuelve a ser uno de los escenarios centrales. Tras acoger el mercadillo de floristas, las casas se llenan ahora de magia, cuentos y talleres.

Del 28 al 31 de diciembre, el poblado recibirá a los pajes reales del Servicio Mágico Postal, que además de ayudar a los más pequeños a preparar sus cartas, ofrecerán un espectáculo itinerante para animar el centro de la ciudad con música y teatro.

La tradición está muy presente en el programa y uno de los momentos más señalados llega con las actuaciones de los grupos de folclore burgaleses, que llevan a la Plaza Mayor los bailes regionales y la cultura popular.

Este año, el ciclo ‘Danzando Villancicos’ contó ayer a mediodía con Danzas Burgalesas Justo del Río en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y con Danzas Estampas Burgalesas, que ofrecieron un recorrido itinerante con salida en la iglesia de San Rafael.

También la ‘Ronda de villancicos’, organizada por la Peña Rincón de Castilla, reunió por la tarde a los integrantes de Blusas de San Esteban, Grupo Tradicional Gavilla y de nuevo Justo del Río, en una cita que recupera el espíritu navideño más arraigado.

A falta de los tradicionales domos, el Palacio de Castilfalé se ha transformado en un espacio escénico navideño con espectáculos íntimos de títeres, magia y música. La programación ‘Castilfalé Sueña’ incluye propuestas como ‘Wet Floor’ de Cris Clown o ‘Los secretos de la Navidad’, de Charo Jaular. También hay talleres musicales y de baile como ‘Tango, cumbia y son. ¿Bailamos?’, que invita a los más pequeños a moverse al ritmo de distintas músicas del mundo.

Por su parte, el Centro Cívico de San Juan acoge el Espacio Imagina, orientado a la creación artística infantil con actividades sobre música, naturaleza, ilustración o ciencia. Las invitaciones para Castilfalé y San Juan deben recogerse en el Teatro Principal desde el día anterior.

La Navidad infantil se completa con el Parque de Juegos del pabellón Javier Gómez, del 26 de diciembre al 5 de enero. Y como cada año, el broche final lo pondrá la Cabalgata del 5 de enero, con más de veinte colectivos acompañando a los Reyes Magos en su recorrido desde Gamonal hasta la Plaza del Cid.