Autobuses, suciedad y aparcamientos: las principales quejas de los burgaleses

¿De qué se quejan los burgaleses? De todo un poco, aunque hay áreas especialmente sensibles que, por norma general, acumulan un gran número de requerimientos ciudadanos al Ayuntamiento. Hablamos de Medio Ambiente, el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT) y Policía Local. Por diferentes motivos, pero sobre todo a raíz de la falta de limpieza en las calles, el «mal trato» recibido por parte de algunos conductores de autobuses urbanos o los aparcamientos «indebidos» que no llegan a sancionarse.

A lo largo del tercer trimestre de 2025, el Consistorio contabilizó un total de 1.439 quejas y 239 sugerencias que arrojan sendos incrementos del 1,6 y del 1,27% respecto al periodo comprendido entre abril y junio. El incremento, en términos interanuales, sería del 26,22 y del 5,2%, respectivamente.

Razonablemente satisfecho, el concejal de Distritos, Participación y Transparencia, José Antonio López, destacó este lunes que el tiempo medio de respuesta se sitúa en ocho días. Un plazo razonable, máxime cuando el reglamento fija un tope de 15 días hábiles, aunque por encima de la cifra consolidada previamente (seis días).

El último informe trimestral releva que Bomberos, el SMyT y Protocolo son las áreas que más rápido atienden las quejas de la ciudadanía mientras Ayuda a Domicilio, Juventud, Personal y Régimen Interior se sitúan a la cola. Sea como fuere, López indicó que el 75% de las quejas y sugerencias recabadas se atendieron correctamente. No en vano, hay un 21% de cuestiones sin contestar que afectan, fundamentalmente, a Sanidad, Medio Ambiente y autobuses urbanos.

«El hecho de que exista un número más o menos elevado de quejas no significa que el sistema funcione mal», argumentaba López antes de manifestar el compromiso del equipo de Gobierno con la mejora de la atención frente al «abandono» que denuncia el PSOE «a partir de un porcentaje limitado de casos, muchos de ellos ligados a duplicidades, a cuestiones ajenas a la competencia municipal o a incidencias ya solucionadas por otra vía».

Con 1.393 incidencias resultas, 389 desestimadas y 24 fuera de plazo, el equipo de Gobierno ve factible un «margen de mejora» sustentado en «la coordinación y la homogeneidad de respuesta entre departamentos». La principal vía para remitir quejas y sugerencias sigue siendo la aplicación móvil del Ayuntamiento (53,34%), seguida de la vía telefónica (34,45) y la presencialidad (2,5%). Por su parte, el formulario web y el registro municipal ni siquiera llegan al 1%.

Peticiones recurrentes

Dentro del informe elaborado desde Participación Ciudadana, se aprecian una serie de cuestiones recurrentes que muchos burgaleses no pasan por alto. En el caso de Sanidad y Medio Ambiente, que aglutina más del 30% de las quejas, la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines o la colocación de bancos centran el grueso de las demandas. A este tenor, López recordó que hace unos meses se impuso una sanción de 12.000 euros a Urbaser por la «no utilización de los medios necesarios para limpiar las calles».

Por la parte que le toca al SMyT, los problemas derivados de la recarga del bonobús acaparan en gran medida las quejas planteadas. Sobre este asunto, que también se puso de manifiesto en el anterior trimestre, el concejal de Participación se amparó en las confusiones de algunos usuarios a la hora de introducir el número de identificación en la aplicación o no pasarla por el cubículo del conductor, así como «fallos» puntuales detectados en la última remesa de tarjetas.

Respecto a Policía Local, no solo se recibieron quejas relativas a los aparcamientos. Tal y como se recoge en el dosier, también se constato cierto nivel de malestar por la ocupación en vía pública de determinadas terrazas de hostelería.