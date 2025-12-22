Así es el nuevo aparcamiento del Silo en Burgos: 226 plazas y más servicios para el barrio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las 226 plazas del nuevo aparcamiento del Silo en el barrio de Capiscol de Burgos se pueden utilizar ya después de que el Ayuntamiento haya decidido ponerlo en marcha por el aumento de la demanda en la zona y la cercanía de las fechas navideñas, pese a que las obras aún no están recepcionadas oficialmente. La recepción formal está prevista para el 22 de enero de 2026, pero solo quedan por completar algunos remates en el pasaje Fernando de Rojas y la renovación de la cubierta de la pista de petanca.

Hasta ahora, este espacio era un solar sin urbanizar que se usaba como aparcamiento y al que la intervención municipal ha transformado por completo para paliar la falta de estacionamiento en la zona. Además, forma parte de un proyecto más amplio que incluye zonas verdes, carril bici, nuevos accesos y una reorganización del entorno para mejorar la movilidad.

Las obras, adjudicadas a la empresa Padecasa, han contado con un presupuesto de 1.695.730 euros, IVA incluido, y han sido financiadas en parte por la Junta de Castilla y León, que ha aportado más de 600.000 euros a través del Fondo de Cooperación Local dentro de un plan de actuaciones compartido con el Ayuntamiento.

La apertura al público se ha formalizado mediante la firma del acta de puesta en servicio entre el Consistorio, la dirección facultativa y la constructora, que ha certificado que el aparcamiento puede utilizarse con normalidad.

El proyecto ha incorporado también una zona de juegos tradicionales y un parque de calistenia con la idea de que el Silo sea un espacio accesible y con otros servicios para el barrio además de un aparcamiento.

El Ayuntamiento explica en un comunicado que esta actuación se enmarca dentro de su estrategia para mejorar la movilidad urbana, ordenar el tráfico y recuperar espacios públicos, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de ciudad más accesible y sostenible.