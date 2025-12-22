Ésta es la actividad cultural con la que arranca el año en el Fórum

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

No solo de congresos vive el Fórum Evolución. La instalación cuenta con una amplia programación cultural que se mantendrá en el primer trimestre del año. En total, 38 funciones de 32 actividades culturales distintas que «mantienen el nivel de programación de este año y duplica al de 2024», explicaba la presidenta de la sociedad de promoción ProBurgos , Andrea Ballesteros. Remarca que «es un espacio de moda» donde el 92% de los fines de semana cuenta con el auditorio reservado con «una amplia y variada programación cultural».

De esta manera, se dan cita grandes eventos como la parada, dentro de su gira internacional, de la compañía de danza clásica china Shen Yun Performing Arts. Será del 17 al 19 de marzo en el que se mostrarán los bailes y el folclore de la cultura china con el acompañamiento de una orquesta en directo. La compañía, afincada en Nueva York, realizará una exhibición llena de color y movimiento reflejo de «la belleza de los seres divinos al danzar».

El baile de diferentes especialidades será frecuente en el escenario del Auditorio. «La danza ha puesto en valor a Burgos». Así, a la danza clásica china se unirán otros espectáculos como el Ballet de Kiev que volverá en febrero con ‘La Bella Durmiente’ o el musical ‘Goya, una melodía de leyenda, para el 6 y 7 de marzo. Además, el 25 de marzo el alumnado del último ciclo de danza de la EPDCyL ‘Ana Laguna’ de Burgos realizará la muestra de taller coreográfico bajo el título ‘Emovere’.

En música, el año arranca con el tributo a Sabina, el 2 de enero, el tributo a Michael Jackson el 28 de febrero, The Best Soul el 20 de febrero o el concierto de Diana Navarro el 14 de marzo, donde repasará sus 20 años de trayectoria. En cuanto a grandes orquestas, además de la Orquesta Sinfónica de Burgos, Osbu, residente del auditorio, también participarán la Orquesta Sinfónica de Navarra, el concierto de música de Morricone o las referencias musicales de las películas Anime y videojuegos Otaku.

El humor está de moda y los monólogos de los cómicos españoles hacen parada en el Auditorio. Juan Dávila vuelve el 21 y 22 de febrero, Ilustres ignorantes le siguen el 27 y Ángel Martín el 8 de marzo.

Es parte de una programación que se compagina con el desarrollo del ciclo de conferencias Burgos Industria, que acerca la actividad de las principales compañías radicadas en la ciudad y la provincia. Los congresos son una actividad clave en esta instalación. Así vuelve una cita de danza con el concurso Orbe 2026 o la final nacional de la Dance World Cup 2026. Habrá cuatro reuniones congresuales. Entre ellos, el congreso de medicina del trabajo que contara con 500 asistentes o el Aglow Spaces que reunirá a mil participantes a finales de enero. «Se plantea una actividad variada que genera un importante impacto económico y de gestión que solo en ingresos por alquileres de salas y servicios alcanzan un impacto de 200.000 euros», remarcó Ballesteros. Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse en el servicio de Tele Entradas Caja de Burgos en taquillas del Teatro Principal de lunes a viernes de 18 a 21 horas; en la recepción de la Casa del Cordón de martes a sábado de 11.30 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas y sábado y domingo sólo en horario de mañana: y en el propio Fórum una hora antes del inicio de cada espectáculo.