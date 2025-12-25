Así es el musical con el que la burgalesa Eva Manjón busca cautivar a sus paisanos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dispuesta a cautivar a sus paisanos, grandes y pequeños, la actriz burgalesa Eva Manjón recala en su apreciado Teatro Principal, esta vez como creadora y directora, al frente de 'Hadas. El Musical', un espectáculo familiar que fusiona música, tecnología y fantasía que saltará a escena en dos funciones programadas para el 26 de diciembre.

La propuesta, desarrollada por la productora Evita Produce, está pensada para cautivar tanto a niños y niñas como al público adulto desde el primer momento, "gracias a una cuidada puesta en escena y a una historia cargada de fantasía y emoción", según reza su presentación.

La obra sitúa al espectador en la Academia Estelar de las Hadas, donde tres jóvenes estudiantes se preparan para participar en el Gran Concurso de Hechizos y Encantamientos Anual. Su misión será encontrar un hechizo capaz de devolver la ilusión y la esperanza a Theo, un niño humano que ha dejado de creer en la magia. De este modo, "el musical transmite mensajes clave como la importancia de la amistad, el respeto, la confianza en uno mismo y la necesidad de mantener viva la imaginación", afirma su creadora.

El elenco que da vida a esta fantasía está formado por Lucía Madrigal, Marta Navarrete y Alba Rox, en los papeles principales de las hadas, y cuenta con la participación especial de Antonio Albella como el Profesor Merlín y Didac Flores como Luzio Destello.

No es la primera vez de Manjón al frente de una producción de estas características, pues la burgalesa también está detrás de 'Christmas Dreams. El Musical', reconocido como Mejor Musical Familiar en los Premios de Teatro Musical. La música y las letras de 'Hadas' son obra del compositor Juanjo Molina. Interpretadas por la Orquesta de Radio Televisión Española, están disponibles en plataformas digitales como Spotify, iTunes y YouTube.

Las dos sesiones previstas tendrán lugar a las 17.30 y a las 20 horas. Tienen una duración de 90 minutos. Las entradas -que aún quedan- tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse tanto en la página oficial del espectáculo y la web TeleEntradas.