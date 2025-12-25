Herido un motorista tras sufrir una caída en Burgos
El joven, de 25 años, se queja de dolor en el brazo tras una caída en la Avenida de Castilla y León, en la rotonda con la Avenida de las Islas Canarias
Un joven de 25 años, conductor de una motocicleta, resultó herido hoy tras sufrir una caída una vía de Burgos, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León, lo que obligó a su traslado al hospital de la capital.
El Centro de Emergencias del 1-1-2 recibió una llamada a las 17.48 horas que alertaba de un accidente en la Avenida de Castilla y León, en la rotonda con la Avenida de las Islas Canarias, donde el conductor de una motocicleta había resultado herido tras sufrir una caída y se encontraba herido en un brazo, aunque consciente.
El 1-1-2 avisó del siniestro a la Policía Local y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar, e informó al Cuerpo Nacional de Policía.