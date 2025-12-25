Herido un motorista tras sufrir una caída en Burgos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un joven de 25 años, conductor de una motocicleta, resultó herido hoy tras sufrir una caída una vía de Burgos, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León, lo que obligó a su traslado al hospital de la capital.

El Centro de Emergencias del 1-1-2 recibió una llamada a las 17.48 horas que alertaba de un accidente en la Avenida de Castilla y León, en la rotonda con la Avenida de las Islas Canarias, donde el conductor de una motocicleta había resultado herido tras sufrir una caída y se encontraba herido en un brazo, aunque consciente.

El 1-1-2 avisó del siniestro a la Policía Local y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar, e informó al Cuerpo Nacional de Policía.