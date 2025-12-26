La hostelería de la ciudad se suma a Burgos 2031

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La hostelería de la ciudad, con la participación inicial de establecimientos del centro urbano y la previsión de incorporar bares de Gamonal, a través de la Asociación de Hostelería Gamonal–Capiscol, se ha sumado a las acciones de difusión de la candidatura Burgos 2031-Capital Europea de la Cultura mediante una campaña desarrollada en distintos bares, cafeterías y restaurantes, en línea con otras iniciativas realizadas en colaboración con el comercio local.

En esta acción participan más de una veintena de establecimientos hosteleros del centro urbano, entre los que se encuentran Binilo, Boca Lobo, Café de las Artes, Dymelo, El Bosque Encantado, El Soportal, La Bóveda, La Comtienda, Las Espuelas del Cid, La Gervasia, La Perla Arandina, Oliver, Onírica, Pécora, Paquita Mariví, Pastelería Silma, Restaurante Casa Pancho, Rimbombín, Riviera y Vermutería Victoria, entre otros.

La campaña contempla la distribución de 10.000 posavasos con imagen y mensajes vinculados a Burgos 2031, que se pondrán a disposición del público en los propios establecimientos participantes durante el periodo navideño.

La organización de la acción cuenta con el apoyo de la red de voluntariado de Burgos 2031, que colabora de forma puntual en distintas iniciativas informativas vinculadas a la candidatura.

La iniciativa se desarrolla en una primera fase, con los establecimientos actualmente adheridos y prevé ampliar su alcance de forma progresiva en las próximas semanas.