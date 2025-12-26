CCOO alerta del colapso de la red eléctrica en Burgos que amenaza inversiones industriales y empleo de calidad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El sindicato CCOO alerta de la "preocupante" situación de la red eléctrica, si se tiene en cuenta que la provincia de Burgos es una de las principales generadoras de energías renovables de España, con una elevada producción eólica y numerosos proyectos en desarrollo de hibridación con almacenamiento (eólica, solar y baterías).

Sin embargo, el sindicato señala, a través de una nota de prensa, "esta capacidad de generación no se traduce en disponibilidad real de potencia para la industria local debido a la insuficiente infraestructura de distribución y transporte eléctrico, especialmente en subestaciones y líneas de evacuación".

Desde CCOO se indica que esta falta de planificación está convirtiendo a Burgos en una provincia exportadora de energía, sin capacidad para aprovecharla en su propio tejido productivo, lo que supone una "clara desventaja competitiva frente a otros territorios".

La saturación de la red ya está teniendo consecuencias reales. Empresas ubicadas en polígonos históricos como Villalonquéjar encuentran serias dificultades tanto para ampliar su actividad como para adaptar sus procesos productivos a los objetivos europeos de descarbonización.

Un ejemplo reciente es el de la empresa Gala, que se ha visto obligada a renunciar a un PERTE de 2,7 millones de euros para la electrificación de un horno industrial, al no disponer de potencia suficiente.

Además, CCOO advierte de que proyectos estratégicos de gran consumo energético, como la planta de amoniaco verde prevista en Melgar de Fernamental o posibles centros de procesamiento de datos, podrían implantarse en otras comunidades autónomas si no se garantiza una conexión eléctrica adecuada en la provincia.

Burgos es actualmente la tercera provincia más industrializada de España, con alrededor de 572 empresas industriales que generan empleo directo para cerca de 21.000 personas trabajadoras. Este tejido industrial constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Castilla y León.

CCOO subraya que la industria burgalesa se encuentra en pleno proceso de transformación hacia la Industria 4.0, la digitalización y la descarbonización. Para que este proceso sea viable y no se traduzca en pérdida de empleo o deslocalizaciones, es "imprescindible garantizar el acceso a energía eléctrica suficiente, estable y a precios competitivos".

Asimismo, la transición hacia un modelo productivo más sostenible, con proyectos vinculados al hidrógeno verde, la economía circular y la eficiencia energética, requiere inversiones inmediatas en infraestructuras eléctricas que permitan modernizar polígonos industriales y mantener la capacidad de atracción de nuevas inversiones.

Por ello, CCOO exige al Gobierno central, a Red Eléctrica de España y a las administraciones competentes "una planificación urgente y coordinada que permita reforzar la red eléctrica en Burgos, adelantando inversiones y priorizando aquellas zonas con mayor concentración industrial".

Para el sindicato, proteger el empleo industrial en Burgos pasa necesariamente por "garantizar infraestructuras energéticas adecuadas, que permitan a las empresas adaptarse a la transición ecológica sin perder competitividad".

La industria es el corazón económico de Burgos y su modernización es una condición imprescindible para asegurar empleo estable, de calidad y con futuro para la clase trabajadora de la provincia.