El comercio de Gamonal con Burgos 2031

La Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G ha iniciado la distribución entre sus asociados de la pegatina identificativa vinculada a la candidatura Burgos 2031 – Capital Europea de la Cultura, que ya puede verse en los escaparates de distintos establecimientos del barrio.

La iniciativa cuenta con la participación de prácticamente un centenar de comercios de Gamonal, que se incorporan así a las acciones de visibilización de la candidatura a través del tejido comercial de la ciudad, coincidiendo con la campaña navideña, uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

El comercio del barrio presenta una oferta diversa, que incluye establecimientos de moda, ópticas, pastelerías y otros negocios de proximidad, repartidos por distintas zonas del distrito.

La pegatina incorpora los ejes culturales definidos en la candidatura y un código QR que enlaza con la aplicación móvil oficial de Burgos 2031, facilitando el acceso a información y contenidos relacionados con el proyecto desde el espacio público.

La acción se suma a otras iniciativas desarrolladas en distintos puntos de la ciudad para dar visibilidad a la candidatura Burgos 2031 mediante la colaboración con el comercio local.