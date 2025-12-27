El Correo de Burgos

El pequeño pueblo de Burgos que triunfa con dos grandes belenes. Uno monumental y otro de Playmobil

La localidad de Quintanilla de Riofresno, gracias a su tesón y buen trabajo, se ganó el apelativo de 'el pueblo de los belenes'. Esta Navidad, del 20 de diciembre al 4 de enero, sigue mostrando sus dos montajes en la iglesia de San Román

Alberto Marroquín
Burgos

El frío que acompaña por las calles del pueblo contrasta con el calor de sus gentes y con el interior de la iglesia de San Román. «Ya que la gente se acerca hasta aquí, que no está precisamente cerca, que al menos disfrute de los belenes a gusto», señala con simpatía José Roberto Castro González, alcalde de Quintanilla de Riofresno. «Yan han pasado unos años de la revolución que vivimos con la restauración del retablo. Ahora nos vuelven a conocer por los belenes».

Desde el 20 de diciembre al 4 de enero -en horario de 11:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 horas- se pueden visitar los dos enormes belenes que la Asociación QRF monta en los brazos de la iglesia de San Román. En la nave de la derecha, el belén monumental e histórico, obra de Félix Núñez e Hilarino Alcalde. Además del nacimiento, sus Reyes Magos y otros personajes tradicionales, esta creación -con agua, luces y sonidos- tiene casa consistorial, dos iglesias -la de Quintanilla de Riofresno y la cercana de Guadilla de Villamar- y un montón de figuras que representan oficios tradicionales de la España Rural: el esquileo, la matanza, la herrería, la carpintería, el afilador... Todos tallados por sus creadores hasta el más mínimo detalle.

En la nave izquierda, el belén de Playmobil. Si el belén monumental lleva más de tres décadas luciendo en la iglesia de San Román, el de los pequeños muñecos acaba de cumplir diez años de travesía. Cada año se centra en una temática o personajes y este año le ha tocado al universo de Astérix y Obélix creado por el guionista René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo. «Me gusta cambiar las figuras de sitio, meter novedades, incluir escenas nuevas... Hay gente que viene todos los años y siempre hay que sorprender», señala Roberto Castro.

Su sobrino, Óscar Torres, es el guía oficial de los belenes. Atiende a los visitantes, les explica cada elemento del belén monumental, les habla de la historia de la iglesia... «Le gusta mucho y se nota. Y menos mal, cada vez hay menos gente en el pueblo para montar los belenes y atender a la gente que se acerca. La instalación es un trabajo duro que hacemos semanas atrás, en días libres... Que la gente venga a verlo y les guste es nuestra única recompensa», apostilla el alcalde de esta localidad pedanía de Sotresgudo, invitando a todo el mundo a acercarse a este pueblo de las Tierras de Amaya para disfrutar de estos belenes que tan famoso han hecho a Quintanilla de Riofresno.

Otra obra que admirar en la iglesia durante la visita: el retablo mayor de Juan de Esparza (1575).

Otra obra que admirar en la iglesia durante la visita: el retablo mayor de Juan de Esparza (1575).ÓSCAR TORRES

