Tres heridos en Burgos al chocar dos furgonetas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas en un accidente esta mañana en Burgos. La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la calle Batalla de Villalar a la altura del número 23 a las 10:11 horas.

En la llamada se daba como punto de referencia la Escuela Oficial de Idiomas de Burgos. El centro de operaciones traslada aviso de este accidente con heridos a Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias sanitarias.

Según la información facilitada al 1-1-2 se trata de un accidente de dos furgonetas en el que han resultado heridas tres personas, una mujer de 35 años, una mujer de 29 años y un varón de 32 años. Sacyl envía al lugar recursos para atender a los heridos.