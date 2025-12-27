El Correo de Burgos

Tres heridos en Burgos al chocar dos furgonetas

El accidente se registró en la calle Batalla de Villalar, cerca de la Escuela de Idiomas

112 - Archivo

Burgos
Burgos

Tres personas han resultado heridas en un accidente esta mañana en Burgos. La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la calle Batalla de Villalar a la altura del número 23 a las 10:11 horas. 

En la llamada se daba como punto de referencia la Escuela Oficial de Idiomas de Burgos. El centro de operaciones traslada aviso de este accidente con heridos a Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias sanitarias. 

Según la información facilitada al 1-1-2 se trata de un accidente de dos furgonetas en el que han resultado heridas tres personas, una mujer de 35 años, una mujer de 29 años y un varón de 32 años. Sacyl envía al lugar recursos para atender a los heridos.

