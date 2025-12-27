Tres heridos en Burgos al chocar dos furgonetas
El accidente se registró en la calle Batalla de Villalar, cerca de la Escuela de Idiomas
Tres personas han resultado heridas en un accidente esta mañana en Burgos. La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la calle Batalla de Villalar a la altura del número 23 a las 10:11 horas.
En la llamada se daba como punto de referencia la Escuela Oficial de Idiomas de Burgos. El centro de operaciones traslada aviso de este accidente con heridos a Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias sanitarias.
Según la información facilitada al 1-1-2 se trata de un accidente de dos furgonetas en el que han resultado heridas tres personas, una mujer de 35 años, una mujer de 29 años y un varón de 32 años. Sacyl envía al lugar recursos para atender a los heridos.