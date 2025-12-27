La increíble felicitación navideña en la que las estatuas de Burgos cobran vida

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La empresa burgalesa SANcotec es la creadora de una de las felicitaciones navideñas más originales de estas fiestas. La firma, creada en 2012 y dedicada a desarrollar y promover soluciones y productos del ámbito tecnológico, ha dado vida a las estatuas burgalesas a través de la Inteligencia Artificial.

Una por unas, las estatuas de la capital burgalesa cobran vida y se montan en una furgoneta negra que les lleva hasta las instalaciones de la firma. La castañera, el herrero, los abuelos, los niños de San Agustín, el perro perdiguero y el toro, la mujer del paraguas, Tetín y Danzante y hasta el propio Cid dejan sus eternas posiciones para visitar SANcotec.

Fotograma del reel navideño creado por SANcotec.ECB

La felicitación, en la que la empresa señala que "donde hay ilusión, innovación y trabajo en equipo pasan cosas mágicas", ha recibido decenas de comentarios alabando la creatividad del reel que en Instagram suma casi 2.000 'me gusta'.