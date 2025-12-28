Burgos late al ritmo de sus belenes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Si hay algo que caracteriza a la Navidad son sus belenes. Grandes o pequeños, tradicionales u más originales, solidarios o artísticos... todos tienen algo en común: atraen a la atención de aquellos que los visitan. La tradición belenista goza de una especial relevancia en el sur de España, aunque Burgos no se queda atrás. Varios de sus belenes son conocidos más allá de sus fronteras y cada año reciben la visita de miles de personas de todas las edades.

En la capital burgalesa se encuentra el belén de la parroquia del Hermano San Rafael, que destaca por su calidad artística y que cada año sorprende a aquellos que lo visitan, puesto que cada Navidad el montaje es diferente al anterior. Así lo explica vicario parroquial del Hermano San Rafael y encargado de montar el belén, Álvaro Tajadura, que explica que este es un “belén distinto” a otros que se encuentran en Burgos. “Hay poquitos que tengan esta dinámica. Es más bien un diorama, se ve a través de una embocadura”, indica.

Una original propuesta que lleva muchos meses de trabajo. Álvaro Tajadura empieza en el mes de agosto a preparar el belén, y en sus ratos libres va construyendo los diferentes elementos que lo componen. Cada año va alternando entre un montaje más tipo paisajístico y otro más basado en edificaciones, que ha sido el de esta Navidad. Las figuras que componen el belén pertenecen a su colección privada y están elaboradas por el belenista madrileño José Luis Mayo.

Tajadura lleva ocho años encargándose del montaje del belén en la parroquia y cada año es totalmente diferente al anterior. Sin embargo, siempre intenta incluir tres escenas clave, como son el nacimiento de Jesús, la anunciación de los pastores y la cabalgata de los Reyes Magos. “Eso nunca falta en el belén, aunque la forma de presentarlo y estructurarlo pueda variar”, afirma.

“Es un belén que creo que no está para ver, sino para contemplar. Si contemplas el belén descubres su calidad artística”, señala Tajadura, que invita a todo aquel que lo visite a “fijarse en ellos detalles”, e incluso a visitarlo más de una vez para descubrir aspectos nuevos. La representación también se compone de un sistema de iluminación y de sonido que permite a aquellos que lo visitan disfrutar de una experiencia más completa.

El vicario parroquial explica que, a la hora de elaborar el belén, le gusta “jugar con la mirada”. “Siempre hay huecos, puertas abiertas, pasadizos... entonces si uno juega a mover la cabeza y a pararse y fijar el ojo en distintos puntos del belén, siempre ve una cosa nueva. Está plagado de detalles”, añade.

Con cada montaje aprende algo nuevo, y en muchas ocasiones se sirve de las enseñanzas de otros belenistas, que comparten sus técnicas. “Siempre procuramos que sea lo más real posible y creo que en Burgos no hay un belén como este, lo calificaría de artístico”, resume Tajadura. El belén de la parroquia del Hermano San Rafael se puede visitar de 9:30 a 12:15 horas y de 18:30 a 21 horas, y permanecerá abierto al menos hasta el 12 de enero de 2026.

Belenes por la provincia

Uno de los más antiguos y conocidos de la provincia es la Cabalgata de Reyes y Belén Viviente de Torregalindo, con 41 años de historia y Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León desde 2022. Este tradicional belén viviente se celebra cada 5 de enero e involucra cada año a cientos de personas.

El pueblo entero se vuelca para su preparación, y es visitado también por miles de personas que viajan hasta Torregalindo para disfrutar de esta bonita tradición que empezó en 1985, de la mano de la entonces maestra de la escuela, Carmina Frutos, que realizaba pequeñas actuaciones de Navidad con los niños del pueblo y con el tiempo acabó uniéndose todo el pueblo.

Este 2026 el pueblo burgalés vuelve a convertirse en escenario vivo y recuerda algunas de las escenas más famosas del Auto de Reyes. Tal y como explica la secretaria de la Asociación Deportivo Cultural Conde Galindo, Alicia Pérez, este año han incorporado un nuevo recorrido, que realizan los romanos, y que se suma a otras muchas escenas importantes del nacimiento de Jesús. Además, este año cuentan con un nuevo mapa donde se explica a los visitantes cada trayecto, para que puedan disfrutar de todas las representaciones.

Otra gran propuesta en la provincia es el Belén de Renuncio, que este año sopla 25 velas y que sigue sorprendiendo a grandes y pequeños. Carlos García y su hijo Gustavo son los encargados de llevar a cabo cada año este belén de 55 metros cuadrados y 210 figuras que el año pasado atrajo a casi 6.000 visitantes y espera superar esa cifra en 2026.

Tal y como explica Gustavo García, para la representación de este año han renovado “casi todo el pueblo”, incorporando 15 nuevas casas, así como nuevas figuras que les han permitido crear nuevas escenas. Una escena que está gustando mucho representa a unas señoras “cotilleando” sobre otra pareja.

El Belén de Renuncio está planteado en tres zonas. Por un lado, el pueblo de Belén, con la cueva al fondo; después, está la huida a Egipto a través de las catacumbas; y por último, la zona dedicada a Egipto, con el templo de Hatshepsut. Fue una de las novedades del año pasado y regresa en esta nueva edición. Tal y como recuerda García, está realizado en porexpan y escayola, y cuenta con unas medidas de tres metros de ancho, 1,5 metros de alto y un metro de profundidad, siendo la mayor construcción realizada en el Belén de Renuncio hasta el momento. El templo está decorado con 16 figuras de Osiris, 32 columnas, y ocho esfinges que cuentan con luz nocturna propia.

“La gente que visita el belén lo disfruta mucho, sobre todo porque es muy realista y natural. A los niños les encantan los efectos especiales”, indica García, que explica que el belén puede visitarse desde el pasado 19 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 6 de enero, en horario de lunes a domingo de 12 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas.

Con menos ediciones a sus espaldas, pero consolidándose como una de las propuestas navideñas más destacadas de la provincia se encuentra el belén de Vallarta de Bureba, que realiza Estela González desde 2020 y que ya en su primera edición superó todas las expectativas y atrajo a numerosos visitantes gracias al boca a boca. El éxito fue tal que, desde entonces, el belén no ha dejado de crecer, no solo en tamaño, también en ambición y afluencia de público.

Tras pasar por distintos emplazamientos, este año el belén cuenta por fin con una sede que esperan que sea definitiva: la restaurada ermita de San José. El espacio alberga actualmente un montaje de unos 110 metros cuadrados, donde Estela ha montado este belén, que destaca por su nivel de detalle, con construcciones iluminadas, interiores cuidados y una puesta en escena que se renueva cada año. La organización calcula que hoy en día cuenta con más de mil figuras, aunque destaca especialmente la construcción. “Muchas de las figuras están adaptadas al belén”, explica el alcalde de Vallarta, José Manuel González.

Detrás de este trabajo hay una dedicación constante durante todo el año, aunque el montaje final requiere cerca de tres meses. El belén puede visitarse desde el pasado 6 de diciembre y se mantendrá hasta después de Reyes, de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Además, esta iniciativa no deja de evolucionar, y confía el próximo año en ofrecer una pequeña experiencia de realidad virtual. Este año ya han tenido una experiencia piloto con gafas 3D y esperan poder seguir trabajando en esta propuesta.

Propuestas de todo tipo que ponen en valor el trabajo y la creatividad burgalesa, que no solo celebran la Navidad, sino también suponen un reclamo turístico, que atraen cada año a personas de toda España.