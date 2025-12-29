Condenado a más de 15 años de cárcel por violar, maltratar y vejar a su pareja en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un hombre a más de 15 años por un delito continuado de agresión sexual y otro delito continuado de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género contra la que fue su pareja durante tres meses. Delitos a los que la condena añade tres delitos de maltrato, otro continuado de amenazas, coacciones, así como injurias y vejaciones. Además, deberá indemnizar a la víctima con 3.000 euros por daños morales y 280 euros por las lesiones.

La sentencia refleja el infierno que vivió la víctima durante los tres meses que duró la relación con el condenado, ya condenado previamente por violencia de género, entre mayo o junio y agosto de 2023. Un periodo de tiempo en el que el acusado, en el domicilio que ambos compartían, mostraba un cuchillo de grandes dimensiones con ánimo de amedrentar a la víctima, así como agresiones constantes, como puñetazos, patadas, agarrones de brazo, tirones de pelo. Hasta el punto que intentó estrangularla con un cable de televisión, le lanzaba agua mientras dormía y la obligaba a desnudarse delante de sus compañeros de piso, así como delante de su hija menor mientras realizaba conferencias.

El acusado la impedía hablar en su idioma, con amenazas como «si me denuncias te mato», le ha llegado a tapar la boca para evitar que gritara para pedir auxilio y le impedía que se relacionara con nadie, hasta el punto que solo podía salir de casa con él y si miraba a alguien él decía «te voy a matar, cualquier paso erróneo que hagas, no tengo miedo a que llames a la policía, no me importa que me denuncies porque te voy a pillar de noche o de día y te voy a llevar a un bosque». Incluso en el momento de su detención, delante de los agentes, le dijo a la víctima, en su lengua común, que «si me denuncias o dices algo te mato».

Las agresiones físicas se repetían una o dos veces por semana. En una de ellas, a comienzos de agosto de 2023, como consecuencia de los golpes la víctima se tuvo que quedar en la cama porque no se podía levantar. El 9 de agosto, la obligó a desnudarse delante de sus compañeros de piso mientras les decía «te la puedes follar, a mí no me importa». A continuación, empezó a darle tan cantidad de golpes que llegó a perder el conocimiento, hasta que uno de los compañeros de piso le echó agua para que recuperarse la consciencia.

Entre los días 9, 10 y 11 de agosto del 2023, según se recoge en la sentencia, a pesar de la negativa de la víctima, el acusado la obligó a mantener relaciones sexuales siempre en medio de un comportamiento violento, en el que el condenado la golpeaba en multitud de ocasiones y con expresiones como «más tenía que darte hasta dejarte en una silla de ruedas». El fallo de la Audiencia de Burgos recoge otro episodio, esta vez en la calle. El acusado comenzó a darle tortazos en la cara, fuertes tirones de pelo y le metió a la fuerza un yogur en la boca. Aunque la víctima pidió auxilio no fue asistida por nadie. Ya en la vivienda, la llevó a la fuerza a la cocina, la tiró al suelo y empezó a darle patadas y puñetazos, le metió la cabeza en una olla para arrastrarla después al salón, donde la cubrió con una sábana, le colocó un cable en ademán de ahogarla, mientras le decía: «Voy a ir a la cocina a por un cuchillo y te voy a matar». Los gritos de la víctima alertaron a un vecino, lo que hizo que el acusado dejara de agredirla y que acudieran los agentes. Delante de ellos, siguió con amenazas como «ten cuidado qué es lo que declaras, que si no te voy a encontrar».

El miedo insuperable de la víctima le había impedido denunciar, a lo que se añadía su especial situación de vulnerabilidad social, extranjera que ni habla ni entiende el castellano, así como la falta de empleo y de un entramado social y familiar de apoyo.