Las empresas burgalesas cerrarán 2025 con «récord histórico» de exportaciones

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ni siquiera la delicada situación geopolítica actual ha sido capaz de frenar la «senda alcista» de las empresas burgalesas a la hora de exportar. Tampoco las políticas proteccionistas de Estados Unidos o China, cuya guerra comercial parece no hacer prisioneros en clave provincial. De hecho, todo apunta a un nuevo «récord histórico» en 2025 tras constatarse un crecimiento interanual del 8,7% durante los tres primeros trimestres del año.

Con un valor total de 3.242 millones de euros, las exportaciones aumentaron en Burgos muy por encima de la media autonómica (2,2%) y nacional (0,5%). Tan solo Valladolid registra mejores datos en Castilla y León, aunque no se puede obviar el empuje del sector químico y su proyección, cada vez mayor, hacia el mercado europeo.

«Una de las grandes ventajas es la diversificación», asegura el decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, convencido de que las empresas locales no han tocado techo ni mucho menos. Entre otras cosas, porque la política arancelaria china y estadounidense constituye una «oportunidad» para la búsqueda de «otros mercados».

Queda claro, tal y como enfatiza la vicesecretaria del Colegio, Paz Lorente, que el mercado exterior se mantiene como «uno de los motores de la economía burgalesa». No es para menos, ya que el saldo de la balanza comercial lleva dos décadas cosechando resultados positivos. De cara al presente ejercicio, sin ir más lejos, supera los 773 millones de euros y el superávit exportador se eleva hasta el 131%. Cabe reseñar, dicho esto, que las importaciones se incrementaron casi un 5% hasta septiembre tras sumar 2.468 millones.

Otro sector que va viento en popa sería el turismo. Según se detalla en el Informe de la Economía Provincial 2025 tomando como referencia los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Burgos registró hasta el pasado mes de noviembre 936.443 viajeros. Máximo histórico que también se refleja en el número de pernoctaciones (más de 1,3 millones).

Visto lo visto, los economistas burgaleses confían en que «el buen comportamiento prosiga» en años venideros para que este «elemento estratégico» se consolide como «una de las palancas de la economía provincial». En este sentido, no se puede obviar el aumento, cercano al 4%, del número de visitantes extranjeros respecto a 2024. Impera el optimismo, por lo tanto, teniendo en cuenta que el promedio regional fue del 1,9 y el nacional del 1,7%.

Dentro de la industria, que acapara el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, el subsector agroalimentario demuestra una «consolidación más que clara» debido, fundamentalmente, al incremento de la demanda interna y las exportaciones. Como es lógico, la presencia de dos gigantes como Campofrío y Pascual garantiza una posición de liderazgo en la producción de carnes y lácteos.

Sin embargo, no hay que perder de vista el potencial vitivinícola burgalés, con la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero generando más de 1.330 millones de euros de PIB y cerca de 21.000 empleos tanto directos como indirectos en 301 bodegas (165 burgalesas). Por su parte, la DO Arlanza se mantiene al alza aunque las ventas en 2025 se hayan visto ligeramente mermadas por «la menor producción de la añada anterior y la tendencia generalizada de disminución del consumo».

Ni que decir tiene que la automoción continúa ostentando una «situación privilegiada» pese a los cambios en el modelo productivo y la incertidumbre económica mundial. Tanto es así que, tal y como expone Alonso de Linaje, las matriculaciones de turismos crecieron un 11,5% entre enero y octubre. En dicho periodo, la subida global se aproximó al 9% y tan solo se resintió en el apartado de tractores industriales y agrícolas.

La construcción, por su parte, parece reflejar una «dinámica positiva» de «crecimiento sostenido» gracias a la inversión pública. Según precisa Lorente, la licitación pública ascendía en noviembre a 615,9 millones de euros, un 36,4% más en términos interanuales, mientras el conjunto de la Comunidad sufría una caída del 7,6%. No en vano, las licitaciones en edificaciones disminuyeron un 37,1%.

Resulta cuanto menos curioso comprobar que la compraventa de viviendas en Burgos sumaba 5.157 operaciones hasta el pasado mes de septiembre. Se trata, tal y como se detalla en el informe del Colegio de Economistas, del mejor registro desde el año 2007. Además, se puntualiza que la adquisición de vivienda nueva aumentó un 45,5%, con un total de 710 operaciones, mientras la de segunda mano repuntaba un 16,7% con 4.447 transacciones.

Donde apenas se perciben variaciones es en el sector financiero. Con la salvedad, eso sí, de las hipotecas. Según indica Ignacio Gallego, coautor del informe, el número de préstamos para adquirir una vivienda se incrementó casi un 50% en el conjunto de la provincia y un 37,15% en la capital. Esto se debe, teóricamente, a «la entrega de alguna promoción importante».

En materia de empleo, la provincia continúa arrojando buenos datos. En sintonía con el resto de España aunque bastante mejores en términos generales. Dentro de este contexto, destaca la abrupta caída de la brecha de género. Y es que durante el tercer trimestre del año se redujo a 0,65 puntos cuando en 2024 rondaba los 3.

La tasa de paro, del 7,32% en septiembre, permite hablar de «pleno empleo» en la provincia de Burgos. No obstante, se puede apreciar que un año antes era 0,85 puntos más baja. Por otro lado, Alonso de Linaje señala que la falta de mano de obra se cubre, con mayores garantías que en otros territorios, gracias a la llegada de personal foráneo. Y eso, al mismo tiempo, «reduce la brecha de género».

A la hora de extraer conclusiones, quizá la principal sea que la economía burgalesa ha crecido un 3% este año. De cara al próximo ejercicio, la tendencia será similar siempre y cuando la situación geopolítica se mantenga relativamente estable. Así las cosas, el principal reto que afrontan las empresas de la provincia es «mejorar la productividad». De esta forma, según Alonso de Linaje, será posible incrementar los salarios de la población.