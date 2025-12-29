Cerca de la mitad del comercio de Gamonal sigue sin digitalizarse

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Con el comercio online cada vez más arraigado, el comercio de calle, el tradicional, no quiere perder el paso ante un fenómeno imparable al que es necesario adaptarse. Por eso, desde la asociación de comerciantes de Gamonal Zona G se quiere seguir impulsando este comercio a través de campañas que buscan evitar un escenario "apocalíptico" en el que apareciera en todos los escaparates el cartel de 'Se vende'.

Se trata de "una broma" ligada al Día de los Inocentes con la que se pretende reivindicar este comercio de barrio y evitar que se acabe convirtiendo en una realidad. Para ello, según explicó el presidente de la asociación Zona G, Miguel Ángel Iniesta, es necesario también adaptarse a la realidad.

La que marcan de forma aplastante las plataformas de comercio a través de internet y "estamos luchando contra una hiperregularización de las normativas, de las sanciones, de todo lo que nos estrangula a los comercios que al final son los que dan luz, los que dan vida, los que dan empleo, los que pagan impuestos y los que tienen de una forma dinámica un barrio".

Y esa adaptación a la realidad pasa por que los comercios de Gamonal den más pasos hacia la digitalización. En este sentido, el presidente de Zona G destaca que alrededor de la mitad de los comercios de Gamonal no están digitalizados. "Por un lado los comercios tenemos que adaptarnos y poder vender también por internet, tenemos que modernizar nuestros sistemas, modernizar nuestra forma de salir a la calle y dar un servicio excelente a los clientes", comentó.

Aunque el comercio por internet ofrece la comodidad de comprar con un click, y "a los precios que no podemos competir desde un comercio de proximidad". No obstante, "no tenemos el trato personal, no tenemos las garantías cuando compramos algo por internet". Y "creo que podemos competir, si los comercios nos adaptamos correctamente a un sector que también tenemos que convivir con él, como es el sector de la venta por internet".

Recordó que "se están llevando a cabo iniciativas junto con el Ayuntamiento para que los comercios locales también puedan vender por Internet". Y añadió que "tenemos que luchar por que todos los negocios estén digitalizados". Porque "sea una carnicería, sea una tienda de ropa, todos podemos tener una página web, todos podemos vender por Internet y competir con esas plataforma". Algo para lo que hay aunar formación y pedagogía.

En la actualidad, el comercio de proximidad de Gamonal, donde operan alrededor de 800 licencias, goza de buena salud, hay "un grupo de locales flotantes que van cerrando y abriendo, los más atractivos que están en las mejores zonas son los que cierran por cualquier circunstancia, pero vuelve a abrir otro".

Sin embargo, "sí que hay ciertos locales que se han quedado vacíos y que son los que dan una imagen de un barrio que se está quedando sin comercio". Iniesta señala que "no hay un momento crítico ni un momento malo en el comercio de Gamonal, pero si no ponemos los medios ahora sí que podemos encontrarnos con una situación más delicada".