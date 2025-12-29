Sorprendido cuando se llevaba 25 frascos de perfume de una tienda en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre de unos 40 años de edad, investigado por un presunto delito de hurto.

El pasado sábado 27 de diciembre sobre las 12 horas, la Sala del 091 de la Policía Nacional en Burgos recibía una llamada telefónica, en la que el servicio de seguridad privada de una conocida tienda de ropa y complementos situada en el centro de la ciudad, comunicaba la retención de un individuo tras ser sorprendido llevándose un número importante de productos sin pagar.

Inmediatamente, una dotación uniformada en servicio de prevención de la delincuencia y atención al ciudadano se personó en el lugar, comprobando los hechos, e interviniendo al sujeto la mochila negra que contenía un total de 25 frascos de perfume, valorados por los responsables del establecimiento en unos 480 euros.

Además, también se le intervinieron un corta-cables y un cúter, previsiblemente utilizados para desalarmar los efectos sustraídos y evitar que los arcos de seguridad y sensores antirrobo “salten” al atravesar la salida.

Los agentes lo detuvieron en el lugar como presunto autor de delito de hurto. Al arrestado le constan 20 antecedentes policiales, en su mayoría por su presunta implicación en delitos contra la propiedad.