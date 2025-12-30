Herido un hombre en silla de ruedas en un atropello en un paso de peatones en Burgos
El accidente se produjo a la altura del número 18 de la calle San Francisco
Un hombre en silla de ruedas ha resultado herido en un atropello registrado esta mañana en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 11.20 horas en el que se alertaba del atropello de un turismo a un hombre de unos 60 años en silla de ruedas que pasaba por un paso de peatones a la altura del número 18 de la calle San Francisco.
El centro de operaciones del 1-1-2 avisaba del accidente a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que movilizaba medios al lugar del accidente.