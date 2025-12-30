Herido un hombre en silla de ruedas en un atropello en un paso de peatones en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre en silla de ruedas ha resultado herido en un atropello registrado esta mañana en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 11.20 horas en el que se alertaba del atropello de un turismo a un hombre de unos 60 años en silla de ruedas que pasaba por un paso de peatones a la altura del número 18 de la calle San Francisco.

El centro de operaciones del 1-1-2 avisaba del accidente a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que movilizaba medios al lugar del accidente.