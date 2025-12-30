Retenciones a la salida de Burgos tras un aparatoso accidente de tráfico

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Parecía grave, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Un aparatoso accidente de tráfico registrado este martes a las afueras de Burgos ha causado retenciones, desde las 7 y cuarto de la tarde, que se prolongaron durante más de una hora.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1 de la BU-11 en dirección Madrid. Según fuentes del 112, ninguno de los ocupantes del turismo accidentado requirió asistencia sanitaria. De hecho, salieron por su propio pie del vehículo después de impactar inicialmente contra el guardarraíles y acabar en el carril izquierdo.

Ante tales circunstancias, la sala de operaciones del 112 trasladaba la incidencia a la Policía Local, que investiga las causas del siniestro a través de su Unidad de Reconstrucción de Accidentes. Asimismo, se dio aviso a los Bomberos para limpiar la calzada, con numerosos restos del capó -completamente destrozado- esparcidos por la carretera.

Finalmente, el tráfico se reabría con total normalidad sobre las 20:30 horas.