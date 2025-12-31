Hachís, marihuana y cocaína copan las incautaciones de drogas en 2025 en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El hachís, la marihuana y la cocaína siguen siendo las drogas que más incautan los cuerpos y fuerzas de seguridad, en un año en el que la actividad de la Policía y la Guardia Civil contra el tráfico de drogas se saldó con la incautación de más de 885 kilos de estupefacientes.

Se trata de un dato que representa un incremento de casi un 300%, pero que se debe contextualizar en el hecho de que prácticamente más de 720 kilos se aprehendieron de una sola vez, cuando la Guardia Civil interceptó un vehículo con esa cantidad de hachís. Se trata del mayor alijo de esta sustancia interceptado en la provincia de Burgos por la Guardia Civil.

De hecho, sin esa incautación, el número de kilos de droga aprehendidos este año hubiera sido cerca de la mitad del año anterior. Junto a esos 720 killos de hachís, las incautaciones de este tipo droga ascendieron en Burgos a casi 764 kilos en 2025. Por detrás del hachís, la marihuana es la droga que más aprehenden la Guardia Civil y la Policía Nacional, con 83,3 kilos, mientras que el pasado año fueron más de 124 kilos los retirados de la circulación.

Entre las incautaciones totales de droga de este año destacan también 4,4 kilos de anfetamina. El año anterior se incautaron cerca de 25 kilos. En el listado de las sustancias incautadas aperecen 2,6 kilos de ketamina. Este año se han incautado 1,5 gramos de 2-MMC, mientras que el pasado año se aprehendieron hasta 7 kilos de esta sustancia.

Son normalmente las grandes operaciones las que influyen en los picos de incautaciones de droga. Así, el año comenzó con una de las operaciones antidroga más importantes que ha desplegado la Policía Nacional en Burgos. Bajo el nombre de ‘Cane Bianco’, la Policía Nacional se incautó de 6,6 kilos de cocaína y 33 de hachís. Además, se desmanteló un laboratorio clandestino en el que el principal investigado manipulaba y cortaba grandes cantidades de cocaína. Sobre esta sustancia hay que sumar los 2,3 kilos que incautaron agentes de la Policía Local el pasado mes de septiembre.

Aunque las cantidades de drogas incautadas no fueron elevadas, los agentes del Grupo Estupefacientes desmantelaron el primer ‘Drug shop’ a domicilio en Burgos, especializado en cocaína rosa o ‘Tusi’.

Era la primera vez que localizaban un centro de manipulación y distribución de este tipo de droga. Aunque se la llama así, es una sustancia de origen sintético que nada tiene que ver con la cocaína, pues es resultado de la combinación de otras sustancias como MDMA, cafeína y ketamina. Precisamente, de esta última sustancia, la Policía se incautó de dos litros, una de las mayores cantidades de esta potente y peligrosa sustancia intervenida hasta la fecha en la provincia de Burgos.

En el caso del hachís, una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil que vio una furgoneta que realizaba una maniobra antirreglamentaria desencadenó la huida del único ocupante, que llegó a circular en sentido contrario hasta que chocó y abandonó el vehículo. En el interior había 750 kilos de hachís.