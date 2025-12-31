Herido un ciclista tras chocar con un turismo en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias recibía un aviso a las 13.20 horas en el que se informa de un accidente entre una bicicleta y un turismo en la calle Cortes, a la altura del número 29.

En el aviso se informa de que el ciclista está consciente y se queja de dolor en el hombro. El 1-1-2 avisa del incidente a Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias, que moviliza una ambulancia. En el lugar se atendió a un varón de 46 años.

A las 17.04 horas el centro de emergencias recibe una llamada en la que se informa de un accidente en la carretera BU-V-5031, en Quintanaloma. En el aviso se indica que el incidente se ha registrado en un tramo entre la carretera CL-633 y Quintanaloma.

En el aviso se indica que se trata del vuelco de un turismo. Al lugar acuden la Guardia Civil de Tráfico y recursos de emergencias sanitarias, dinde se atiende a una mujer de 52 años.