Peleas, agresiones con arma blanca y contenedores ardiendo en las primeras horas de 2026

Después de las uvas, muchas horas de fiesta por delante. Y con los servicios sanitarios alerta, como siempre, por lo que pudiera pasar. Porque lo habitual, desgraciadamente, es que se produzcan peleas y agresiones durante la Nochevieja. En el caso de Burgos, la sala de operaciones del 112 tuvo que atender una docena de avisos recién estrenado 2026.

A media mañana, la Policía Local ya había intervenido en seis episodios violentos. Dos tuvieron lugar en las Bernardas y, en uno de ellos, un joven de 19 años acabó siendo trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) con cortes en la cara tras ser agredido con un vaso. No en vano, el Sacyl atendió a un hombre y una mujer, de 32 ambos, involucrados en la refriega. Por otro lado, también se registraron incidentes en la avenida del Cid, la discoteca La Mansión, el Andén 56 y los alrededores de la sala Nexoo (en este caso con una botella).

Se acercaba la hora de comer, pero algunos todavía seguían de jarana. La última trifulca de esta larga Nochevieja se producía, según informa el 112, a las 14:14 horas en la confluencia de las calles Calzadas y Segovia, a escasos metros de dos ‘after’. Con 12 personas involucradas, la Policía acabó solicitando asistencia para una mujer de 25 años con cortes en las manos que fue evacuada al HUBU.

Horas antes, pasadas las 6 de la madrugada, otro joven de la misma edad era trasladado al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero después de recibir un empujón en la calle Hospicio. A raíz del suceso, la sala de operaciones del 112 movilizó al Sacyl y a la Policía.

Aparte de estas actuaciones, la Policía Local tuvo que desplazarse a un domicilio de San Juan de los Lagos para asistir a una mujer que acababa de ser agredida por su expareja. El hombre, completamente ebrio, abandonó el lugar y no pudo ser localizado pese a recibir numerosas llamadas telefónicas de los agentes. Poco después, otra patrulla intervenía en un piso de la calle San Francisco a raíz de una fuerte discusión entre dos hermanas no convivientes, una de ellas con «una enfermedad psiquiátrica».

También tuvieron una noche ‘movidita’ los Bomberos. Cuatro incendios de contenedores al que se suma otro, en torno a las 2 de la madrugada, en el cruce de la calle Francisco de Vitoria con la glorieta Jorge Luis Borges. Además, también se notificó otro aviso en Villarcayo después de que alguien prendiese fuego al mobiliario urbano en la calle Santa Marina.

En toda Castilla y León, el 112 recibió cerca de 900 llamadas por peleas, agresiones y molestias a vecinos, en la vía pública o establecimientos de ocio nocturno. El último aviso de 2025, tan solo dos segundos antes de que empezase el nuevo año, provenía de Mayorga (Valladolid) debido a un incidente sanitario. Justo después de las campanadas, se requería asistencia médica en un domicilio de la misma provincia, concretamente en Simancas.