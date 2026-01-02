Cabalgata de Reyes en Burgos: carrozas de Disney, pirotecnia, 5.260 kilos de caramelos y 200.000 euros de presupuesto

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los Reyes Magos ya están de camino. Con sus sacos cargados de regalos y las carrozas a punto para desfilar el lunes en la Cabalgata de Burgos. Una cita multitudinaria y mágica que, este año, incluye nuevos espectáculos pirotécnicos, lumínicos y musicales que combinan las tradiciones locales con el mundo del circo o el universo de Disney. Durante el recorrido, se repartirán 5.260 kilos de caramelos entre los asistentes.

La inversión municipal, según detalló este viernes el concejal de Festejos, César Barriada, ronda los 200.000 euros. Como suele ser habitual, el Ayuntamiento mira hacia Francia a la hora de contratar a diferentes compañías. En esta ocasión, la Cabalgata contará con la presencia de seis agrupaciones internacionales y dos nacionales. 15 en total, casi la mitad de Burgos, a las que se suman medio centenar de asociaciones y colectivos locales.

Si la meteorología no hace de las suyas, la comitiva partirá a las 6 de la tarde de la calle Vitoria a la altura de la avenida de los Derechos Humanos. Allí se concentrarán previamente más de 750 participantes deseosos de acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta el Teatro Principal. Su llegada, en principio, está prevista para las 20 horas. Después de adorar al niño Jesús en el paseo del Espolón, Sus Majestades subirán al balcón a las para trasladar su tradicional mensaje de paz y buenos propósitos.

En el apartado de novedades, destaca el 'fichaje' de la compañía gala Karnavires. Con más de 35 años de experiencia, sus integrantes abrirán el desfile después de Policía Local y Bomberos para ofrecer un singular espectáculo musical y pirotécnico. A continuación, la Escuela de Circo se encargará de deleitar al público con Un lugar en el mundo, innovadora propuesta que compagina malabares, acrobacias, juegos aéreos y teatro.

Se harán de rogar los Reyes, ubicados prácticamente al final de la Cabalgata. Sin embargo, la espera será de lo más amena gracias al luminoso Pavo Real de Efimer (Lleida), los «tiernos y divertidos» personajes de Picto Facto (Toulouse), las acrobacias con humo de colores de la mano y la elefanta sagrada Airavata de TodoZancos (Barcelona) o el surrealista show, bautizado como Elefantasie, de Tac O Tac (Le Palais-sur-Vienne). Entre medias, la batucada burgalesa Batubulán se encargará de caldear aún más el ambiente.

Si hablamos de carrozas, no cabe duda de que las de Disney llamarán poderosamente la atención de los más pequeños. Sobre todo la infraestructura de Pluto, que incorpora un trineo mágico y soldaditos de plomo, con más de 6.000 luces led y 28 metros de longitud. Aparte, habrá una colosal taza de té que acoge la casita de Campanilla mientras Minnie Mouse se embarca en un «viaje luminoso».

Poco antes de que aparezcan los Reyes Magos, se realizará una recogida de chupetes para que los bebés vayan dejando el hábito. Por su parte, los emisarios recogerán las últimas cartas y las mascotas de los principales clubes deportivos de la ciudad harán las delicias de los seguidores del Burgos Club de Fútbol, San Pablo, Tizona o Pingüinas Rugby.

Junto a Sus Majestades, perfectamente visibles en carrozas especiales con escalinatas de 12 peldaños y barandillas ornamentales, la compañía Mademoiselle-Paillette (Lyon) desplegará un ejército de juguetes vivientes mientras sus compatriotas de Farandole emulan la Ruta de la Seda con estética vietnamita.

Tampoco faltarán, como no podía ser de otra manera, las carrozas ganadoras de las fiestas de San Pedro 2025 de las peñas Gamones, La Familia de Colón y Chamarileros. Ni el talento creativo de agrupaciones locales como Ronco Teatro, Bambalúa, Innovarte, Dracomediama, Molécula Escénica o el Club de Patinaje Artístico Slime. Desde Francia, además, se suma un novedoso desfile de caballos gigantes a cargo de Des Quidams.

Otro viejo -y temible- conocido que tampoco quiere perderse el desfile es el Carbonero. Cuidado con él, porque pasará lista nombrando a quienes se han portado mal durante el último año. Quizá se apiade de unos cuantos, pero nunca se sabe. En cualquier caso, se encargará de cerrar una Cabalgata que cuenta, como siempre, con la inestimable colaboración del Comité de Folclore, los Danzantes de Burgos y Amigos de la Dulzaina.

Más allá de su contenido, la Cabalgata de Burgos volverá a ser inclusiva. Para ello, se habilitarán dos espacios para personas con movilidad reducida en Gamonal, junto a la floristería Castilla, y frente al Teatro Principal. Por otro lado, no se contempla un plan alternativo en caso de nevadas. Todo se mantiene según lo previsto, aunque siempre cabe la posibilidad de establecer alguna variación en caso de imperiosa necesidad.