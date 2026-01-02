Aguas de Burgos incorpora un gemelo digital para detectar incidencias en tiempo real

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La sociedad municipal Aguas de Burgos ha culminado la implantación de los modelos hidráulicos de la red de abastecimiento incorporando un gemelo digital, una herramienta avanzada que permite reproducir y analizar el funcionamiento real del sistema de distribución de agua potable de la ciudad. Con esta actuación, actuación se da un paso decisivo en la modernización del servicio, reforzando la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del suministro.

Los modelos hidráulicos constituyen una representación digital completa de la red de abastecimiento, basada en un software especializado que integra toda la información disponible sobre tuberías, válvulas, depósitos y puntos de consumo. Gracias a esta herramienta, es posible simular múltiples escenarios reales como averías en conducciones principales, cortes programados, picos de consumo, limpieza de depósitos o la implantación de nuevas industrias y desarrollos urbanísticos, antes de que se produzcan en la realidad.

A partir de estos modelos, Aguas de Burgos ha desarrollado un gemelo digital que permite incorporar datos en tiempo real procedentes de los sensores instalados en la red. Este sistema compara continuamente lo que está ocurriendo en la red -caudales, presiones o calidad del agua- con lo que debería ocurrir según la simulación teórica, permitiendo detectar desviaciones que pueden indicar fugas, consumos anómalos, maniobras indebidas o incidencias incipientes.

Según explica Gustavo Rodríguez, responsable de la Oficina Técnica de Aguas de Burgos, «el gemelo digital nos permite comparar en tiempo real lo que está pasando en la red con lo que debería estar pasando. Cuando no coincide, sabemos que hay una incidencia y podemos actuar de forma mucho más rápida y precisa».

Entre los principales beneficios de esta herramienta destaca la mejora en la planificación de obras y actuaciones, ya que permite conocer de antemano cómo afectarán a la red y a los usuarios. Asimismo, facilita la priorización de inversiones, al identificar los tramos de la red sometidos a mayor estrés hidráulico, y contribuye a una gestión más eficiente al reducir pérdidas de agua y optimizar el funcionamiento global del sistema.

El modelo también resulta clave para el desarrollo industrial y urbano de la ciudad al posibilitar que se evalúe con antelación la capacidad de la red para abastecer nuevos polígonos o industrias con elevados consumos, así como garantizar que la calidad del agua llegue en condiciones óptimas a todos los puntos del sistema.

Con la implantación de los modelos hidráulicos y del gemelo digital de la red de abastecimiento, Aguas de Burgos refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada al ciclo integral del agua, dotándose de una herramienta estratégica para anticiparse a los retos futuros, mejorar la toma de decisiones y seguir ofreciendo un servicio de máxima calidad a la ciudadanía y al tejido productivo de la ciudad.