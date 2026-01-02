Herida una mujer tras una explosión en una vivienda de Gamonal

Explosión en una vivienda de la avenida de los Derechos Humanos.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Susto este viernes en el barrio de Gamonal tras una inesperada explosión en el interior de una vivienda situada en el número 50 de la avenida de los Derechos Humanos. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas mortales. Tan solo una mujer de unos 40 años requirió asistencia médica por una quemadura leve.

El suceso tuvo lugar a las 17:40 horas. Según la información facilitada por el alertante a la sala de operaciones del 112, la explosión había reventado varios cristales del piso afectado, ubicado en la primera planta. De manera inmediata, se movilizó a la Policía Nacional y Local, al Cuerpo de Bomberos y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Piso afectado por la explosión en Gamonal.TOMÁS ALONSO

Por ahora se desconocen las causas de la explosión.TOMÁS ALONSO

También se pusieron los hechos en conocimiento de las empresas suministradoras de gas, aunque por ahora se desconocen las causas exactas de la explosión. Fue la Policía Local, según fuentes del 112, quien solicitó asistencia sanitaria para la mujer. Por su parte, los bomberos accedieron al interior de la vivienda para comprobar su estado y evaluar por qué se ha originado un siniestro que podría haber tenido trágicas consecuencias.