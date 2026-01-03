«Calma tensa» y «expectación» en la comunidad venezolana de Burgos

Publicado por D . S. M. Burgos Creado: Actualizado:

«Al principio estábamos todos en shock. No creíamos que las imágenes que estábamos viendo por televisión fuesen reales». Nunca hubiese imaginado Ana Cristina García lo ocurrido este sábado en su Venezuela natal. No al menos de esta forma y en tan breve espacio de tiempo. En contacto con familiares y amigos desde primera hora de la mañana, se quedó a cuadros al enterarse de que el ataque de Estados Unidos a su país había culminado con el arresto de Nicolás Maduro. Una vez confirmado al cien por cien, experimentó una sensación de «calma tensa» que aún prevalece.

La misma «sorpresa» se llevó Esther García. Nada más despertarse, a primera hora de la mañana, comprobó que «ya estaba todo en marcha». Pegada al televisor, sentía «inquietud» al pensar en los seres queridos que residen en Venezuela. También, según sus propias palabras, una «luz de esperanza en el corazón» acompañada de «prudencia interna» al evocar «muchos recuerdos de situaciones similares en cuanto al contenido que ya he vivido antes».

Ana Cristina y Esther, venezolanas ambas, residen en Burgos. Y comparten, al igual que otros compatriotas afincados en la ciudad y otros puntos del país, una enorme «expectación» tras la maniobra bélica de Donald Trump y sus adláteres en la Casa Blanca. Lo único que demandan, aun sabiendo que no será de la noche a la mañana, es una «transición democrática y pacífica».

«Salvo extremos muy eufóricos o muy poco esperanzados, que son los menos, la gran mayoría tiene la sensación de que esta vez es diferente», reconoce Esther. Pese a ello, no oculta cierto «miedo a ilusionarte y llevarte un nuevo mazazo en pocos días». Más que nada, porque «Maduro es la cabeza visible del régimen, una persona dentro de un grupo muy grande y poderoso en Venezuela».

Con idéntica cautela, Ana Cristina subraya que detrás del mandatario venezolano hay otros pesos pesados como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello o Jorge Rodríguez. Además, cree que la comparecencia de Trump resultó «bastante extraña» porque «dicen que se van a hacer cargo, pero no están físicamente en Caracas». Por lo tanto, «nos quedamos con la duda de quién y cómo van a hacerse cargo».

«No era el discurso que me esperaba y a la vez sí». Para Esther, es lógico que Trump prefiera no dar demasiadas pistas sobre «lo que va a hacer a continuación». Sin embargo, le hubiese gustado saber más sobre «lo que había ocurrido en Venezuela». En cualquier caso, sabe que «no es posible que Edmundo González y María Corina Machado estén mañana en Miraflores». Sí prevé, en cambio, «una pausa para que se pueda recuperar la democracia».

«Las próximas horas serán claves, sobre todo por las reacciones que pueda haber en Latinoamérica y otros países como Rusia o Irán», advierte Ana Cristina convencida de que las declaraciones de Trump -arropado presencial y dialécticamente por su secretario de Estado, Marco Rubio- generaron «mucha confusión». Por otro lado, quisiera que «el protagonismo lo tenga Venezuela» aunque agradece «el apoyo para que la situación se resuelva».

«Caracas está vacía»

Imposible no pensar, dadas las circunstancias, en los amigos y familiares que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. «Mi gente está bien, encerrada en casa y siendo extremadamente prudente», afirma Esther. Por lo que le dicen, «Caracas está vacía, prácticamente no hay circulación ni de peatones ni de vehículos».

Aunque sea de manera puntual, Ana Cristina asevera que «los servicios básicos están fallando», de ahí que «la gente salga a por agua y comida». No en vano, «estamos constantemente conectados en distintas partes del país aunque hay momentos en los que se va la luz».

Con el corazón en un puño, tanto Esther como Ana Cristina cruzan los dedos para que el ataque de Estados Unidos no derive en guerra civil. Sobre dicha posibilidad, que para nada se puede descartar, Esther se pronuncia en estos términos: «Más que un enfrentamiento, me temo represalias muy duras contra gente de la calle o presos políticos. Estas personas siguen estando en el poder y tienen todos los medios para poder hacer mucho daño».