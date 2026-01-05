Burgos cierra 2025 con 13.453 parados

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Burgos despide 2025 con un total de 13.453 parados, cifra que, si bien supone un leve repunte del desempleo en diciembre, al incorporar a 158 personas a este colectivo, implica un descenso del 5,25% respecto al cierre del año anterior.

Del total, 5.454 parados son hombres y 7.999, mujeres, por lo que la disparidad por sexo se mantiene. Por sectores, la evolución reciente es dispar, ya que mientras que el paro en el campo se reducía en 20 personas en el último mes, subía en el resto de ámbitos como Industria (45), Construcción (36), Servicios (118). También caía en el grupo de personas sin empleo anterior, que perdía 21 integrantes.

Por otra parte, el número de contratos ascendía en diciembre a 7.434, 186 menos que en noviembre, pero 870 más que al término de 2024, lo que implica un incremento superior al 13%. 2.260 acuerdos fueron de carácter indefinido, lo que supone una subida anual del 8%, y 5.174 eran temporales, dato que se dispara un 15% respecto a la foto fija con la que arrancó 2025. El grueso de los contratos se concentran en el sector Servicios, con más de 5.100, y en la Industria, donde se rozaron los 2.000.