Una mujer herida a las afueras de Burgos tras una colisión entre dos coches.

Una mujer de 40 años resultó herida este lunes a raíz de un aparatoso accidente de tráfico a las afueras de Burgos. El siniestro se produjo poco antes de las 11 de la mañana en el kilómetro 110 de la N-120, entre el concesionario Mercedes Ureta Motor y la fábrica de San Miguel.

Recibido el aviso, en el que se alertaba de la colisión entre dos turismos, la sala de operaciones del 112 trasladó la incidencia a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Con una ambulancia en marcha para atender a la herida, también se informó al Cuerpo Nacional de Policía.

Según detallan desde el 112, la mujer se encontraba consciente tras recibir el impacto del airbag en la cara. Una vez allí, el personal sanitario procedió a atenderla de manera inmediata.