Cuatro detenidos en un solo día en Burgos por amenazas, lesiones y malos tratos

La Policía Local de Burgos detuvo el pasado lunes a tres hombres y una mujer tras verse involucrados en diferentes episodios de amenazas, lesiones y malos tratos en el ámbito familiar.

La primera de las detenciones tuvo lugar en torno a las 00:14 horas, cuando la Policía Local tuvo constancia de que un hombre había amenazado gravemente a su expareja. Según el relato de varios testigos, el varón había abandonado el domicilio en el que se produjeron los hechos, ubicado en la calle Jaén. Poco después, sería interceptado por una patrulla en las inmediaciones del lugar.

La segunda actuación se produjo sobre las 15:10 horas en el estacionamiento de una empresa de distribución ubicada en la calle Condado de Treviño. En este caso, una supuesta agresión entre dos transportistas derivó en que uno de ellos había resultado herido con una brecha en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). La lesión, según constataron los agentes, fue presuntamente causada por un objeto contundente que portaba un hombre de 29 años que acabó siendo arrestado.

Las dos últimas detenciones se produjeron sobre las 21:50 horas en un domicilio de la plaza María Cruz Ebro. En este caso, un hombre de 52 años y una mujer de 55, pareja sentimental, se agredieron mutuamente tras una intensa discusión. Durante el altercado, se utilizó un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y ambos acabaron con lesiones de carácter leve. Finalmente, los dos implicados fueron arrestados por la Policía Local.