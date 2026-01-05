Cae un ladrón reincidente cuando intentaba robar dos abrigos valorados en 463 euros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes en Burgos a un hombre que intentó robar dos abrigos, valorados en 463 euros, en un centro comercial de la ciudad. De no ser por la intervención de la seguridad privada del establecimiento, seguramente se hubiese salido con la suya.

El presunto ladrón accedió sobre las 5 de la tarde a la superficie comercial. Levantó desde el primer momento las sospechas de los vigilantes, convencidos de que ya había hurtado varias prendas de vestir en días pasados. Por eso, decidieron seguirle de cerca y observaron cómo cogía diferentes artículos antes de entrar en la zona de probadores. Al poco tiempo, salió de allí vistiendo al menos un abrigo del propio establecimiento.

Los vigilantes de seguridad observaron que intentaba abandonar las instalaciones sin pasar por caja y le dieron el alto. Fue entonces cuando comprobaron que portaba dos abrigos de marca, a los cuales había arrancado el sistema de alarma instalado en la propia ropa. Una vez frustrados sus planes, se dio aviso de lo sucedido a la Policía Nacional.

Una patrulla se personó inmediatamente en el lugar. Tras comprobar los hechos y visionar las imágenes de las cámaras de seguridad, se procedió a la detención de este sujeto por un presunto delito de hurto.

En la posterior comparecencia en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial, los responsables del comercio dieron cuenta de dos hurtos más, cometidos por el mismo hombre, el 23 y 30 de diciembre. Tal y como se ha podido acreditar, en ambas ocasiones empleó el mismo modus operandi para hacerse con dos abrigos valorados en 200 y 300 euros, respectivamente.