El emotivo mensaje de los Reyes Magos en Burgos: «Vivimos tiempos rápidos. Por eso noches como esta son tan importantes»

Cabalgata de los Reyes Magos en Burgos 2026.SANTI OTERO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Vinieron abrigados, más incluso que en años anteriores. Con «los sacos cargados de regalos», el «corazón lleno de gratitud» y la ilusión de regresar a una de sus ciudades favoritas. Los Reyes Magos adoran a Burgos. Se les nota y volvieron a demostrarlo este lunes durante una multitudinaria Cabalgata repleta de magia, iluminación y música de principio a fin.

Dos horas de recorrido que dieron mucho de sí. Miles de niños y niñas, a ambos lados de la calle Vitoria, con esa mezcla de nervios y expectación que todos hemos experimentado en nuestra más tierna infancia. Lluvia de caramelos (más de 5.200 kilos) y un amplio elenco de compañías artísticas (internacionales, nacionales y locales) plantando cara al gélido invierno burgalés sin perder la sonrisa en ningún momento. 200.000 euros de presupuesto, que se dice pronto, para que Sus Majestades tuvieran el mejor recibimiento posible.

Aunque la casilla de salida oficial se ubicaba en la calle Vitoria, la avenida de los Derechos Humanos fue un hervidero antes de que arrancase la Cabalgata. Cientos de familias se agolpaban a ambos lados de la calzada mientras los más rezagados corrían a toda velocidad hacia sus puestos. Alguno que otro se quedó a cuadros al descubrir los autobuses se desviaban por la avenida de la Constitución, de ahí que varios preguntasen a los conductores cuál era la parada más cercana para llegar a tiempo. Mientras tanto, las agrupaciones perfilaban los últimos retoques de sus carrozas o repasaban a sus coreografías. Nada mejor que estar en movimiento, a la espera de que la comitiva echase a andar, para entrar en calor.

Con algo de retraso, por aquello de la logística, la Cabalgata inició su recorrido desde Gamonal en dirección a la plaza de Mío Cid. Para aquel entonces, la calle Vitoria ya estaba repleta de personas de todas las edades esperando el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar. «No sé yo si al final te van a traer algo», le espetaba una abuela a su nieta, a la altura de El Plantío, al ver que la pequeña, de unos 4 o 5 años, corría de un lado a otro de la calle. No era la única. Un montón de chavales hacían lo mismo, de aquí para allá, sabedores de que el desfile tardaría en llegar a su zona.

En primera línea con bastantes regalos encima, Bomberos y Protección Civil abrían el camino al resto de la ‘tropa’. A continuación, para empezar fuerte, la compañía francesa Karnavires demostró lo acertado de su contratación. También la Escuela de Circo, talento burgalés en estado puro para dar la bienvenida a los emisarios reales. La ansiedad de muchos críos era palpable. Se morían de ganas de ver a Sus Majestades de cerca, pero aún quedaba mucha Cabalgata por delante. Pese a ello, merecía la pena esperar porque los espectáculos, las carrozas y la alegría contagiosa de los participantes permitió caldear el ambiente.

Ya en la línea de meta, junto a la estatua de El Cid, los Reyes Magos saludaron efusivamente a los burgaleses antes de dirigirse al pesebre, en el paseo del Espolón, para adorar al niño Jesús en presencia de los Danzantes de Burgos. Con la plaza hasta la bandera, todo el mundo aguardaba con impaciencia que accediesen al balcón del Teatro Principal, donde les esperaba el gran Chambelán en calidad de anfitrión y presentador del acto.

«¡Querida ciudad de Burgos!», proclamó el rey Melchor con «el corazón rebosante de calor» mientras la gente le aplaudía con fuerza y decenas de niños gritaban su nombre.

«Sabemos que habéis hecho un gran esfuerzo», prosiguió Gaspar a sabiendas de que los más pequeños de la casa han «aprendido, ayudado y soñado» a lo largo del último año. No se olvidaría Baltasar de los «abuelos, madres y padres» que acudieron a la cita, con la misma «ilusión» que sus retoños, mientras se esmeran día a día en «enseñar paciencia y mantener viva la tradición incluso en los días más difíciles».

Después de comprobar que los niños llevaban «mucho tiempo esperando esta noche», Melchor aseguró que se han leído todas las cartas «con atención». Sin embargo, quiso dejar claro que «lo importante no es lo que pedís, sino el cariño con el que lo hacéis». En la misma línea, Gaspar reconoció que Sus Majestades se sienten «muy orgullosos de vuestro esfuerzo durante el año». Porque no basta únicamente con portarse bien. También es necesario «aprender cosas nuevas, ayudar en casa, compartir con vuestros amigos y levantaros cada vez que algo no salía bien». A fin de cuentas, «equivocarse también forma parte de crecer».

«Ser buenos no significa no equivocarse nunca», apostillaría Baltasar antes de matizar que, en realidad, «significa intentarlo, pedir perdón cuando hace falta, ayudar cuando alguien lo necesita y no rendirse cuando algo no sale a la primera».

La letra R, tan presente en esta noche mágica, no solo representa a los Reyes y sus regalos. Tal y como enfatizó Gaspar, también debe invocar otros conceptos básicos como «respeto a todo lo que os rodea y a todas las personas con las que estéis; responsabilidad en vuestra casa, en vuestro cole y en todo lo que hagáis y referencias para que os fijéis en los mejores y así aprender y ser como ellos».

«Vivimos tiempos muy rápidos, llenos de prisas y ruido. Por eso, noches como esta tan importantes», reflexionaba Baltasar, en la recta final del discurso de Sus Majestades, con el fin de recordar a pequeños y mayores que «parar, soñar y creer sigue siendo necesario».

«¿Creéis en la magia?». No hacía falta ni preguntarlo, pero el ‘sí’ resonó en la plaza y alrededores. Con la despedida en alto, cada mochuelo a su olivo para que los Reyes puedan trabajar a gusto. «Cuando el silencio llegue a las casas, nuestros camellos caminarán despacio para no despertar a nadie», advirtió Melchor pidiendo encarecidamente a los niños que se vayan a «dormir pronto» dejando, a poder ser, «un poco de agua y comida» justos después de «limpiar los zapatos». De paso, la mejor recomendación de todas: «que cerréis los ojos con ilusión». Ahora y siempre.