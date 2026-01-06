Problemas de aparcamiento (y quejas vecinales) antes y después del disuasorio del Silo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Parecía que el problema se había solucionado, pero en Año Nuevo volvió a suceder. Los vecinos del pasaje de Fernando de Rojas esperaban como agua de mayo la apertura del disuasorio del Silo, en el barrio de Capiscol. Con 226 plazas disponibles, se daba por hecho que los vehículos dejarían de estacionar en las aceras de la calle. Pero no. Aunque sea en momentos puntuales, en cuanto el aparcamiento se llena muchos conductores vuelven a las andadas.

«Han cogido vicio», lamenta Alejandro. Ya en su momento, antes de que se inaugurara el parking, llamó por teléfono hasta en tres ocasiones a la Policía Local para exponer su malestar y pedir que se tomasen medidas al respecto. La última vez, de hecho, dice que le colgaron. También habló con alguna que otra patrulla que circulaba por la zona, pero «no me hicieron caso».

«El día de Navidad la situación se volvió exagerada», asegura Julia tras observar una amplia hilera de coches «en las dos aceras y obligando a los viandantes a caminar por el carril bici o por la carretera directamente». Visto lo visto, duda que se trate de un fenómeno aislado. «Evidentemente pasará cada vez que haya una fiesta o evento por la zona del Silo», enfatiza convencida de que la situación se repetirá, como mínimo, cuando haya «fuegos artificiales o festivos».

Obras de mejora del pavimento en el pasaje Fernando de Rojas.TOMÁS ALONSO

Los últimos remates sobre el pavimento se llevaron a cabo a finales de año.ÓSCAR CORCUERA

Con las obras de remate del pavimento, en principio ya finalizadas, el pasaje Fernando de Rojas recuperó la normalidad. No en vano, antes de acabar el año Alejandro se percató de que «hubo un coche aparcado más de un día». Esta vez sí, «la Policía Local le multó». Y le consta que se incrementó la vigilancia para sancionar a quienes estacionasen ilegalmente.

Julia, por su parte, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la instalación de bordillos, ya que «al estar en la carretera al nivel del suelo los coches aparcan en la acera más fácilmente». De esta forma, además, se evitaría el estacionamiento de vehículos frente a los portales.

Ante la indignación vecinal, se optó por habilitar una señal para prohibir expresamente aparcar en la zona. Una petición que, por cierto, incluyó Julia en su requerimiento. Realmente «no haría falta porque es acera», opina Alejandro. En cualquier caso, mucho se teme que el colapso del disuasorio genere problemas en el futuro aunque sea de vez en cuando.

Por otra parte, los residentes del pasaje Fernando de Rojas creen que, a largo plazo, la permisividad municipal favoreciendo el aparcamiento en la zona conllevará irremediablemente daños en el pavimento. Eso supondría, llegado el momento, una nueva intervención en la zona.