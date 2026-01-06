El tercer premio del Niño cae en Gamonal y reparte 7,5 millones de euros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Sorteo Extraordinario del Niño ha derramado una lluvia de euros para caldear la fría mañana de Reyes en el barrio burgalés de Gamonal a donde ha ido a parar parte del tercer premio, correspondiente al número 32.615, que en total ha dejado 7,5 millones de euros en Burgos.

La suerte ha querido que la extracción de las bolas por parte de los niños del colegio de San Ildefonso conformase este número, que también se ha vendido en la ciudad de Granada.

Este tercer premio está agraciado con 25.000 euros al décimo que han llegado a Gamonal de la mano de la administración nº11 Don Pepe, una de las más populares y concurridas del populoso barrio burgalés, que vendió 30 series del número premiado. Sólo diez series se vendieron en la ventanilla de la administración de Gamonal, mientras que el resto las envió al bar de las piscinas de Briviesca para su venta al público de la capital burebana.

Es importante destacar que, a diferencia de los premios mayores, el tercer premio, al ser inferior a 40.000 euros por décimo (son 25.000 euros), está exento de tributación, lo que significa que los afortunados propietarios de los décimos agraciados con este tercer premio cobrarían de forma íntegra su premio sin retenciones de Hacienda.

El primer premio del Sorteo del Niño correspondió al número 0.6703 que ha sido vendido en multitud de puntos de venta repartidos por todo el país, aunque ninguno de ellos en la provincia de Burgos. Parte de ese premio gordo fue a parar a San Cristóbal de Segovia (Segovia), Astorga (León), Valladolid, Fontiveros (Ávila), Villares de la Reina, Salamanca y Benavente (Zamora), entre otras poblaciones del país.

El número 45.875 ha resultado agraciado con el segundo premio del sorteo, que reparte 750.000 euros por serie, lo que equivale a 75.000 euros por décimo. Este número ha sido vendido en varias localidades, entre ellas O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.

Sorteo de El Niño.RTVE

Burgos roza los 12 millones de euros en ventas por el Sorteo de El Niño

La provincia de Burgos ha registrado una venta total de 12.041.500 euros en el Sorteo Extraordinario de El Niño celebrado este 6 de enero de 2026, según los datos provisionales de Loterías y Apuestas del Estado. Esta cifra representa un crecimiento del 3,01% respecto al año anterior y confirma el interés que mantiene este sorteo entre los burgaleses.

El gasto por habitante en la provincia se ha situado en 33,20 euros, uno de los más altos de todo el país, por encima de la media nacional que este año ha sido de 17,60 euros. Con estos datos, Burgos se posiciona como una de las provincias con mayor implicación en esta tradicional cita del calendario de la Lotería Nacional.

A nivel estatal, la facturación total del sorteo ha alcanzado los 864.682.360 euros. Loterías y Apuestas del Estado destaca que este sorteo es el segundo más relevante del año, solo por detrás del de Navidad, y cierra el ciclo de sorteos navideños en España.

El sorteo de El Niño, una tradición que compensa

El Sorteo Extraordinario de El Niño se celebra cada 6 de enero y reparte uno de los mayores premios del calendario anual de Loterías. En esta edición de 2026, se han emitido 45 series de 100.000 números cada una, con décimos a un precio de 20 euros. El primer premio está dotado con 2.000.000 de euros por serie, el segundo con 750.000 y el tercero con 250.000. Además, se reparten miles de premios menores entre extracciones, terminaciones y aproximaciones.

Loterías y Apuestas del Estado, Loterías, que este año celebra 263 años de historia, como entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda, también ha querido destacar el impacto social de su actividad y continúa destinando parte de sus beneficios a proyectos culturales, sociales y deportivos, reforzando así su compromiso con colectivos vulnerables y el fomento del deporte base y femenino.