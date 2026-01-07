La línea del AVE a Vitoria dispara la licitación de obra pública a 615 millones de euros

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La alta velocidad vuelve a marcar el ritmo de licitación de obra pública en la provincia de Burgos. Así se desprende de las cifras acumuladas hasta el mes de noviembre del año pasado, donde el 70% de las obras que han encargado las administraciones públicas en la provincia corresponden a Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) del Ministerio de Transporte.

Las licitaciones de las administraciones en la provincia de Burgos sumaron un valor de 616 millones de euros. Un dato que incrementa un 36% el volumen de licitación de obras del mismo periodo del ejercicio pasado, que alcanzó los 541,5 millones de euros, y multiplica por seis la cifra que las instituciones invertían en la provincia hace una década. En 2015 se licitaron obras por valor de 164,44 millones de euros.

La obra de la continuación del AVE de Burgos hacia el País Vasco dispara las cifras de inversión en proyectos de obra civil como de las inversiones del Estado en la provincia de Burgos. El organismo ferroviario del Ministerio de Transportes licito en el mes de mayo las obras de ejecución del proyecto de la plataforma de alta velocidad de la conexión Madrid-País Vasco-Frontera francesa en el tramo Burgos, Vitoria, relativo al subtramo entre Pancorbo y Ameyugo por 439,2 millones de euros. Es la obra de mayor volumen licitada en Castilla y León.

Esta intervención permite que la inversión en obra pública crezca un 58% respecto a 2024 en la provincia. La cifra supera en más de 400 millones de euros el volumen de licitación de infraestructuras civiles de hace una década, que se situó, en los últimos estertores de la crisis económica, en 164,44 millones.

Esta intervención también dispara la cantidad que el Estado invierte en la provincia burgalesa. Asciende a 462,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 65% respecto al año anterior, en el que se habían licitado obras presupuestadas en 279,7 millones de euros. La cifra en 2015 era de 116,64.

La administración regional también dispara su inversión. La cifra supone un incremento del 23,6% en el último año. En total, 89,5 millones de euros que concentran siete de las diez inversiones más altas en la provincia durante el pasado año. En lo más alto está la mejora de la red de carreteras autonómicas en la provincia y las obras del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes entre otras.

Lo único que cae es la inversión de las administraciones locales. Han movilizado un total de 64,1 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 35,4% respecto a 2024, cuando se habían propuesto obras por valor de 99,3 millones de euros. Aunque son 35,7 millones más que lo que licitaron diputaciones y ayuntamientos de la provincia en 2015.

También cae la edificación. El desarrollo de edificios docentes, sanitarios, deportivos o viviendas se han reducido por parte de las administraciones en la provincia burgalesa. Entre enero y noviembre, según la estadística de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, se inició el proceso administrativo para levantar edificios públicos por valor de 64,7 millones de euros. La cifra cae un 36,5% respecto al volumen alcanzado en el mismo periodo del año pasado y que ascendió a 102 millones. Con todo, la actividad en obras de edificación públicos es superior a la registrada hace diez años. Un 120% más alta en volumen económico. En 2015 se licitaron obras en edificios por valor de 29,4 millones de euros, centrados en edificios administrativos y sanitarios.