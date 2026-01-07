La administración local lidera las obras que quedan desiertas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La administración local lidera el número y volumen de las obras que no encuentran licitador. De los 35 proyectos de licitación que quedaron desiertos entre enero y noviembre de 2025, 29 están impulsados por ayuntamientos y diputaciones. El volumen económico que se queda paralizado asciende a 11,7 millones de euros, de los que nueve se corresponden a iniciativas licitadas por entidades locales.

Le sigue la administración regional que no ha encontrado quien ejecute cuatro de sus proyectos que habrían supuesto movilizar 1,3 millones de euros en la provincia. Por último, aunque con mayor volumen económico, está la autoridad estatal quien ha dejado desiertos dos proyectos en Burgos por valor de 1,4 millones de euros.

Burgos es la provincia donde el volumen económico de las iniciativas sin desarrollar es el más alto. La única provincia que supera los diez millones de euros. Le siguen por volumen de licitación frustrada León con 9,9 millones.

Entre las intervenciones de mayor volumen que no se han llevado a cabo por falta de licitadores está la construcción del punto limpio en el término municipal de Modúbar de la Emparedada por valor de 579.000 euros. En este ámbito se encuentran también los trabajos de conservación de los humedales, abrevaderos y charcas de agua en la provincia, que se iba a acometer con 402.445 euros de presupuesto. Le sigue la rehabilitación del interior de un centro social por 345.600 euros, la rehabilitación del Monasterio de Santa María de Vadillo de Frías por 298.744 euros, la construcción de un gimnasio en un pueblo de Burgos por valor de 215.991 euros o la contratación de las obras de reforma y modernización de la terminal de autobuses de Medina de Pomar que salió a licitación por 298.781 euros.